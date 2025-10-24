Σκότωσε τους γονείς του και την οικονόμο τους μέσα στο σπίτι της οικογένειας αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων

Ένας άνδρας από την Καλιφόρνια σκότωσε τους γονείς του και την οικονόμο τους μέσα στο σπίτι τους αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων, κατά τη διάρκεια μιας πολυήμερης επίθεσης.

Μάλιστα, ξόδεψε εκατοντάδες δολάρια σε σεξουαλικά βοηθήματα και ναρκωτικά και όλα αυτά επειδή του έδωσαν τελεσίγραφο να νοσηλευτεί σε κέντρο ψυχικής υγείας και εθισμών.

Ο Κάμντεν Μπάρτον Νίκολσον, 34 ετών, κρίθηκε ένοχος για τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού για τις δολοφονίες του Ρίτσαρντ και της Κιμ Νίκολσον και της οικονόμου τους, Μαρία Μορς, το 2019, εντός της περιφραγμένης κοινότητας του Νιούπορτ Μπιτς, ανακοίνωσε το γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας Όραντζ.

Ο 34χρονος Νίκολσον μεγάλωσε ως ένα χαρούμενο και φυσιολογικό παιδί μέχρι που επέστρεψε σπίτι από μια 9μηνη ιεραποστολή των Μορμόνων στα 19 του, σε σοβαρή κατάθλιψη και με παράξενες συμπεριφορές.

«Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, από πρόσκοπος έγινε χρήστης μαριχουάνας, στεροειδών και άλλων», κατέθεσε στο δικαστήριο ο αδελφός του Νίκολσον, Κάβιν Νίκολσον, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Ο Κάβιν Νίκολσον είπε ότι η μητέρα του ήταν λεκτικά κακοποιητική, είχε διαγνωστεί με οριακή διαταραχή προσωπικότητας και έλεγε πράγματα που «ένας ψυχικά ασθενής δεν πρέπει να ακούει» και ενδεχομένως μπορούσαν να εξοργίσουν τον αδελφό του.

Οι γονείς προσέλαβαν έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ για να βρει τον Κάμντεν Νίκολσον, αφότου εκείνος τους επιτέθηκε και εξαφανίστηκε κλέβοντας το αυτοκίνητο της μητέρας του τον Δεκέμβριο του 2018.

«Φοβόντουσαν ότι μπορεί να είχε αυτοκτονήσει ή ότι βρισκόταν κάπου στο νοσοκομείο», δήλωσε ο ιδιωτικός ντετέκτιβ στο KTLA.

Ο Νίκολσον επανεμφανίστηκε σε ένα ξενοδοχείο Marriott όταν άρχισε να ξοδεύει άφθονα χρήματα με την πιστωτική κάρτα του πατέρα του. Η κάρτα στη συνέχεια απορρίφθηκε και οι γονείς του Νίκολσον τον παρότρυναν να επιστρέψει σπίτι και να ζητήσει βοήθεια.

Ο Νίκολσον εισήχθη σε νοσοκομείο στις 5 Φεβρουαρίου 2019 για 72ωρη ακούσια ψυχιατρική κράτηση, όπου είπε στους γιατρούς ότι οι γονείς του ήταν «σατανικοί» και ότι θα «προσπαθούσαν να τον βρουν και να τον χαρακτηρίσουν ως τρελό», σύμφωνα με τους LA Times.

Οι γιατροί δεν ήθελαν να του δώσουν εξιτήριο, αλλά ο Νίκολσον πήρε εξιτήριο στις 4:11 μ.μ. στις 11 Φεβρουαρίου και επέστρεψε σπίτι για να πραγματοποιήσει τις βάναυσες δολοφονίες.

Το χρονικό των δολοφονιών

Πρώτος μπήκε στο στόχαστρο ο 64χρονος πατέρας του γύρω στις 7 μ.μ., μαχαιρώνοντάς τον επανειλημμένα.

«Κάποια στιγμή, ο Ρίτσαρντ πρέπει να συνειδητοποίησε ότι ήταν το Κάμντεν», δήλωσε στο δικαστήριο ο βοηθός εισαγγελέας Ντέιβ Πόρτερ. «Πρέπει να ήξερε ότι ήταν ο ίδιος του ο γιος που τον σκότωνε».

Η μητέρα του Νίκολσον επέστρεψε σπίτι γύρω στις 8:44 μ.μ. Εκείνος επιτέθηκε στην 61χρονη γυναίκα, χτυπώντας την με ένα ασημένιο άγαλμα βάρους 9 κιλών, προτού τη μαχαιρώσει πολλές φορές και την αφήσει να πεθάνει στο πάτωμα του γκαράζ.

Η 57χρονη Μορς έφτασε στο σπίτι το επόμενο πρωί για τη βάρδιά της στην καθαριότητα, αλλά δέχθηκε επίθεση από τον μανιακό που κρατούσε μαχαίρι, ο οποίος τη μαχαίρωσε επανειλημμένα και της έκοψε τον λαιμό πριν βάλει το πτώμα σε ένα μεγάλο πλαστικό δοχείο στο ντουλάπι, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Ο τότε 27χρονος πήρε το αυτοκίνητο του πατέρα του εκείνο το βράδυ και πήγε για ψώνια στη Σάντα Άνα, ξοδεύοντας εκατοντάδες δολάρια σε ένα φαρμακείο μαριχουάνας και αγοράζοντας σεξουαλικά βοηθήματα.

Χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο του πατέρα του, ο Νίκολσον οδήγησε σε ένα ιατρικό κέντρο στο Ιρβάιν και κάλεσε το 911, λέγοντας ότι σκότωσε τους γονείς του σε αυτοάμυνα επειδή προσπαθούσαν να τον σκοτώσουν.

Η αστυνομία ανακάλυψε τη φρικιαστική σκηνή στο σπίτι κατά τη διάρκεια ελέγχου και βρήκε τα τρία θύματα θανάσιμα μαχαιρωμένα, ενώ το σπίτι ήταν γεμάτο αίματα.