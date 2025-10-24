Αλαμπάμα: Εκτέλεση θανατοποινίτη με άζωτο για δολοφονία το 1993 λόγω χρέους ναρκωτικών

Enikos Newsroom

διεθνή

ΑΝΤΟΝΙ ΜΠΟΙΝΤ

Ο Άντονι Μποϊντ, 54 ετών, εκτελέστηκε την Πέμπτη (23/10) στο Καταστατικό Ίδρυμα William C. Holman στην Αλαμπάμα, με εισπνοή αζώτου, μιας μεθόδου που η πολιτεία άρχισε να εφαρμόζει πέρυσι. Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε στις 18:33 τοπική ώρα.

ΗΠΑ: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης για βιασμό και φόνο 20χρονης φοιτήτριας το 1993

Ο Μποϊντ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον ρόλο του στη δολοφονία του Γκρέγκορι Χιουγκλέι στην κομητεία Τάλαδεγκα το 1993, έπειτα από διαφορά για χρέος ναρκωτικών ύψους 200 δολαρίων. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Χιουγκλέι είχε περιλουστεί με βενζίνη και πυρποληθεί, ενώ ο Μποϊντ συμμετείχε στη δέση των ποδιών του θύματος.

Στα τελευταία του λόγια, ο Μποϊντ επανέλαβε την αθωότητά του και επέκρινε το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης: «Δεν σκότωσα κανέναν. Δεν συμμετείχα σε κανένα φόνο», είπε. «Δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη μέχρι να αλλάξουμε αυτό το σύστημα», κατέληξε.

Κατά τη δίκη, μάρτυρας κατηγορίας που συνεργάστηκε στο πλαίσιο συμφωνίας δήλωσε ότι ο Μποϊντ είχε δέσει τα πόδια του Χιουγκλέι πριν άλλος δράστης τον πυρπολήσει. Η ένορκη επιτροπή τον έκρινε ένοχο για φόνο σε πλαίσιο απαγωγής και συνέστησε ποινή θανάτου με ψήφους 10-2. Οι συνήγοροί του ισχυρίστηκαν ότι βρισκόταν σε πάρτι τη νύχτα της δολοφονίας.

Ο Μποϊντ βρισκόταν στη σειρά θανάτου της Αλαμπάμα από το 1995 και συμμετείχε στην ομάδα Project Hope to Abolish the Death Penalty, που ιδρύθηκε από κρατούμενους σε θάνατο.

Η μέθοδος του αζώτου προκαλεί θάνατο λόγω έλλειψης οξυγόνου με χρήση μάσκας, και έχει χρησιμοποιηθεί οκτώ φορές στις ΗΠΑ: επτά στην Αλαμπάμα και μία στη Λουιζιάνα.

Οι δικηγόροι του Μποϊντ ζήτησαν προσωρινή αναστολή για περαιτέρω έλεγχο της μεθόδου, αλλά ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε το αίτημα, θεωρώντας ότι οι πιθανότητες να κερδίσει ήταν χαμηλές. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επίσης απέρριψε το αίτημά του, αφήνοντας την εκτέλεση να προχωρήσει. Η Δικαστής Σόνια Σοτομαγιόρ κατέγραψε έντονη αντίρρηση, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η μέθοδος είναι αντισυνταγματικά σκληρή και υπονομεύει την αξιοπρέπεια της χώρας.

Πηγή: Associated Press

