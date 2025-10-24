Συγκινεί ο Στέλιος Μάινας: «Ο ήρωας μου δεν ήταν ο πατέρας μου – Ήταν η μάνα μου»

Enikos Newsroom

lifestyle

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΙΝΑΣ

Τετ α τετ με την Αθηναϊδα Νέγκα βρέθηκε ο Στέλιος Μάινας, τη νύχτα της Πέμπτης (23/10), στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» από τη συχνότητα του Action 24.

Στέλιος Μάϊνας: Βαδίζουμε για το «Σασμό» αλλά μια θρυαλλίδα μπορεί να τα διαλύσει όλα – Το spoiler για την σειρά

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, μάλιστα, ο έμπειρος πρωταγωνιστής αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια και στην απουσία του πατέρα του στο μεγαλύτερο μέρος αυτών.

Ειδικότερα, ο Στέλιος Μάινας σημείωσε χαρακτηριστικά πως «ο μπαμπάς μου έφυγε από την οικογένεια όταν ήμουν τεσσάρων ετών. Κάτι που σημαίνει ότι δεν τον γνώρισα πολύ καλά. Από κει και πέρα όλο το υπόλοιπο είναι φαντασιακό το επίπεδο αλλά γνωρίζω από μια μεγάλη οικογένεια ναυτικών, από την οποία προέρχομαι, ότι οι ναυτικοί έχουν το επάγγελμα τους, ούτως ή άλλως, σαν μια καταφυγή μεν αλλά είναι και μια ατραπός. Ένα όχημα για να φύγουν από τις ευθύνες, τις οποίες τις αφήνουν στις γυναίκες τους».

«Όχι επειδή μεγάλωσα με τη μάνα μου, αλλά γιατί η προσωπικότητα της και αυτό εξέπεμπε ήταν για μένα φάρος. Έχω και έναν μεγαλύτερο αδελφό που μεγαλώσαμε μαζί και αυτός δεν ασχολήθηκε με τη θάλασσα. Η μόνοι που δεν ασχοληθήκαμε, όμως, με τη θάλασσα από την ευρύτερη οικογένεια είμαστε εμείς οι δυο», συμπλήρωσε ο Στέλιος Μάινας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τρίζετε τα δόντια σας στον ύπνο; Ποια μπορεί να είναι τα αίτια και τι να κάνετε

Ο εμβολιασμός σώζει ζωές- η ενημέρωση ενδυναμώνει

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Πιστώθηκαν νέες επιδοτήσεις σε 1.392 δικαιούχους

Παπασταύρου: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για το αμερικανικό Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

Έρχονται τα username στο WhatsApp – Ετοιμαστείτε να κάνετε κράτηση για το δικό σας όνομα χρήστη

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
01:55 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Κατερίνα Κακοσαίου για την ΔΕΠΥ: «Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, είμαι αφηρημένη συχνά…»

Μία συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο για το «Κοσμοράδιο 95,1», παραχώρησε η Κατερίνα Κακοσαίου. ...
23:40 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Πήγα σε ψυχίατρο τότε και τώρα το μνημονεύω συνεχώς γιατί ίσως να ήταν τελείως διαφορετική η ζωή μου»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έδωσε μια εναλλακτική συνέντευξη στη Μαρία Σολωμού, αυτή την εβδομάδα,...
22:51 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Μάνος Χατζιδάκις: «Δεν είναι εύκολο να μετρήσεις τον χρόνο…» – Η ανάρτηση της Finos Film για τα 100 χρόνια από την γέννησή του

Εκατό χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (23/10) από την ημέρα που γεννήθηκε ο Μάνος Χατζιδάκις, του...
22:34 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Καίτη Γκρέυ: Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της – Ο εγγονός της είναι ο μοναδικός κληρονόμος

Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της αείμνηστης ερμηνεύτριας Καίτης Γκρέυ, η οποία έφυγε από την ζωή στι...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς