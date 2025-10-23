Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Πήγα σε ψυχίατρο τότε και τώρα το μνημονεύω συνεχώς γιατί ίσως να ήταν τελείως διαφορετική η ζωή μου»

Γρηγόρης Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έδωσε μια εναλλακτική συνέντευξη στη Μαρία Σολωμού, αυτή την εβδομάδα, όπως παρακολουθήσαμε στο νέο επεισόδιο του vidcast που παρουσιάζει η ηθοποιός στο Youtube.

Μεταξύ άλλων, μάλιστα, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην περίοδο που σταμάτησε να βρίσκεται στην τηλεόραση και ζήτησε βοήθεια σε ειδικό σύμβουλο ψυχικής υγείας.

Συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σημείωσε χαρακτηριστικά: «Πήγα σε ψυχίατρο την εποχή που σταμάτησα από το Mega. Τώρα το μνημονεύω συνεχώς γιατί ίσως να ήταν τελείως διαφορετική η ζωή μου. Είχα ένα συμβόλαιο στο Mega που ήταν πολύ δυνατό».

«Πήγα και είπα στον Πέτρο Μπούτο ότι “ξυπνάω τα πρωινά και δεν χαμογελάω. Δεν έχω κουράγιο να κάνω πρωινό. Σε παρακαλώ, για μένα το να κοροϊδεύω τον κόσμο, να βγαίνω για να παίρνω λεφτά, τελειώνει”. Δεν περνούσα καλά. Μα κατ’ αρχάς δεν περνούσα καλά εγώ, τι να έβγαινα και να έλεγα ψέματα; “Καλημέρα, τι κάνετε” και να χαμογελάω αφού δεν χαμογελούσα», αποκάλυψε ο παρουσιαστής.

«Θα τον μνημονεύω πάντα τον Πέτρο Μπούτο, ο οποίος μου είπε “φύγε αλλά εμείς θέλουμε να σε κρατήσουμε, θα σου δίνουμε κάποια χρήματα από το συμβόλαιο. Δεν μπορούμε να τα δίνουμε όλα τα λεφτά, , αφού δεν θα δουλεύεις, θα σου δίνουμε ένα ποσό ώστε να ζεις αξιοπρεπέστατα και όταν γίνεις καλά, το MEGA είναι εδώ και σε περιμένει”. Για μένα αυτό ήταν μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή» πρόσθεσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

22:51 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

