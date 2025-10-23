Κτηνωδία στη Λίμνη Ευβοίας: Πυροβόλησαν και σκότωσαν αδέσποτο σκύλο

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Λίμνης Ευβοίας περιστατικό κατά το οποίο άγνωστος πυροβόλησε εν ψυχρώ και σκότωσε έναν αδέσποτο σκύλο.

Σύμφωνα με το evima.gr, η συγκεκριμένη πράξη, που αποτελεί σοβαρή παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων, έχει κινητοποιήσει άμεσα τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν ενδελεχώς το περιστατικό.

Επιπλέον, αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος διέπραξε αυτό το ειδεχθές έγκλημα κατά του ανυπεράσπιστου ζώου.

Οι αρχές καλούν όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με το περιστατικό να επικοινωνήσει μαζί τους, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο υπεύθυνος για την αποτρόπαια αυτή πράξη βίας και κακοποίησης

Πληροφορίες του evima αναφέρουν, πως το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κατοίκους, που ζητούν να εντοπιστεί και να τιμωρηθεί ο δράστης.