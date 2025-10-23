Καίτη Γκρέυ: Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της – Ο εγγονός της είναι ο μοναδικός κληρονόμος

Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της αείμνηστης ερμηνεύτριας Καίτης Γκρέυ, η οποία έφυγε από την ζωή στις 19 Ιανουαρίου του 2024. Μοναδικός κληρονόμος της είναι ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης, εγγονός της από τον γιο της Βασίλη Ηλιάδη.

Ο δικηγόρος του εγγονού της Καίτης Γκρέυ, Όθωνας Παπαδόπουλος, μίλησε στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη την Πέμπτη (23/10), για το περιεχόμενο της διαθήκης, σημειώνοντας πως: «Δεν γίνεται καμία αναφορά στα υπόλοιπα μέλη, αλλά στις παροχές που είχαν γίνει προς εκείνα όσο η ίδια ήταν εν ζωή».

Ο Όθωνας Παπαδόπουλος ανέφερε στην εκπομπή πως: «Προχώρησε η διαδικασία, έγινε η δημοσίευση της διαθήκης. Επαληθεύτηκε αυτό το οποίο οι πάντες γνώριζαν, ότι τιμώμενο πρόσωπο είναι ο εγγονός, το πρόσωπο που της στάθηκε μέχρι το τέλος και αποτελούσε την μεγάλη της αδυναμία. Το γνώριζαν οι πάντες και μεταξύ αυτών και η πλευρά του έτερου γιου της Καίτης Γκρέυ, του θείου δηλαδή του δικού μου εντολέα!».

«Κάτι το οποίο είχε διαφανεί και από τις δημόσιες δηλώσεις που είχαν γίνει από τον ίδιο, σε προγενέστερο χρονικό στάδιο. Είχε διαφανεί από τη δικαστική διαμάχη που είχε ξεκινήσει πριν ακόμα από την απώλεια της μεγάλης καλλιτέχνιδος. Εκεί όταν είχαμε τις δικαστικές αντιδικίες για το θέμα της δικαστικής συμπαράστασής της και του τόπου κατοικίας της για το τελευταίο χρονικό διάστημα της ζωής της. Δικαστική αντιδικία που είχε τελειώσει τότε σας υπενθυμίζω, με τη δικαίωση της πλευράς του δικού μου εντολέα, του εγγονού», συνέχισε ο δικηγόρος.

Επιπλέον, ο Όθωνας Παπαδόπουλος είπε ότι: «Ο εγγονός είναι το τιμώμενο πρόσωπο και όχι ο γιος της. Ήταν ακριβώς αυτό το οποίο η ίδια ανακοίνωνε δημόσια προς πάσα κατεύθυνση. Το γνώριζαν όλα τα πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος, οι καλοί φίλοι που της είχαν μείνει μέχρι το τέλος της ζωής της, όλοι προερχόμενοι από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ήταν κάτι το οποίο αδιακρίτως η ίδια δημοσιοποιούσε προς πάσα κατεύθυνση».

«Δεν γίνεται καμία αναφορά στα υπόλοιπα μέλη, αλλά στις παροχές που είχαν γίνει προς εκείνα όσο η ίδια ήταν εν ζωή. Με αυτό τον τρόπο δικαιολογεί την συγκεκριμένη απόφασή της. Δεν περιλαμβάνει αφορισμό ή διατύπωση παραπόνου ή κατηγορίας για κάποιον από τους υπόλοιπους συγγενείς. Απλά επισημαίνει το πρόσωπο που της στάθηκε μέχρι τέλους. Ο άνθρωπος που έμεινε στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι τις τελευταίες ώρες στο νοσοκομείο όπου τελικώς κατέληξε, ήταν ο αγαπημένος της εγγονός!», κατέληξε ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Ηλιάδη.