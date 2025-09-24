Αγγελική Ηλιάδη για Καίτη Γκρέυ: Έχω κάνει μία συζήτηση για να γίνει σίριαλ η ζωή της γιαγιάς μου και να την υποδυθώ εγώ

Τη συζήτηση που έχει κάνει για να γίνει σίριαλ η ζωή της γιαγιάς της, Καίτης Γκρέυ, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιανουάριο σε ηλικία 100 ετών, αποκάλυψε η Αγγελική Ηλιάδη.

Αγγελική Ηλιάδη για Καίτη Γκρέυ: «Δεν θα στεναχωρηθώ αν δεν μου έχει αφήσει τίποτα, δεν πρόκειται για καμία τεράστια περιουσία»

Η τραγουδίστρια που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Τετάρτη (24/9) εξήγησε πως έχει συζητήσει επίσης σχετικά με το ενδεχόμενο να αναλάβει εκείνη τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όπως τόνισε, πρόκειται για κάτι που έχει τις δυνατότητες να το κάνει.

«Έχω κάνει μία συζήτηση για να γίνει ένα σίριαλ και να παίξω και τον ρόλο της γιαγιάς μου. Είναι κάτι που το θέλω πάρα πολύ και ξέρω ότι μπορώ και να το κάνω. Εμείς ήμασταν πάντα ενωμένοι με την οικογένειά μου, οπότε δεν άλλαξε κάτι. Τον τελευταίο καιρό είμαστε πιο κοντά από ποτέ», είπε χαρακτηριστικά η Αγγελική Ηλιάδη.

20:26 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

