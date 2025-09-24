«Αν έχεις AI διάβαινε»: Γυναίκα κέρδισε 150.000 δολάρια στο Powerball με αριθμούς που της έδωσε το… ChatGPT

«Αν έχεις τύχη διάβαινε» λέει η γνωστή παροιμία. Ωστόσο στην περίπτωση μίας γυναίκας από τις ΗΠΑ η παροιμία αυτή μπορεί να παραφραστεί ως: «Αν έχεις AI διάβαινε».

Ο λόγος; H γυναίκα από τη Βιρτζίνια κέρδισε ένα τεράστιο ποσό στο λαχείο Powerball — χρησιμοποιώντας αριθμούς που επέλεξε το ChatGPT της OpenAI, σύμφωνα με την New York Post.

«Είπα, ChatGPT, μίλα μου… Έχεις αριθμούς για μένα;», είπε η Carrie Edwards, περιγράφοντας την στιγμή που ζήτησε βοήθεια από το bot τεχνητής νοημοσύνης.

Λίγες μέρες αργότερα, η Carrie έλαβε ειδοποίηση ότι κέρδισε το λαχείο Powerball. Το ChatGPT μάντεψε σωστά τέσσερις από τους πέντε αριθμούς και τον αριθμό Powerball, με αποτέλεσμα η τυχερή γυναίκα να κερδίσει 150.000 δολάρια.

Σύμφωνα με την ίδια, σκοπεύει να δωρίσει τα χρήματα σε διάφορους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, όπως το Navy-Marine Corps Relief Society, το Shalom Farms — έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό τροφίμων — και την Association for Frontotemporal Degeneration, που χρηματοδοτεί την έρευνα για τη μορφή άνοιας από την οποία έπασχε ο σύζυγός της που πέθανε πέρυσι.

«Μόλις συνέβη αυτό το θεϊκό τυχερό γεγονός και έπεσε πάνω μου, ήξερα ακριβώς τι έπρεπε να κάνω με αυτό», είπε Carrie Edwards. «Και ήξερα ότι έπρεπε να τα δωρίσω όλα, γιατί ήμουν τόσο ευλογημένη και θέλω αυτό να είναι ένα παράδειγμα για το πώς άλλοι άνθρωποι, όταν είναι ευλογημένοι, μπορούν να ευλογήσουν άλλους ανθρώπους».

Προφανώς, το ChatGPT δεν μπορεί να προβλέψει τους τυχερούς αριθμούς ενός λαχείου, αλλά η Edwards το χρησιμοποίησε αποτελεσματικά ως γεννήτρια τυχαίων αριθμών και στη συνέχεια στάθηκε τυχερή.

Έχει ξαναγίνει;

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όμως, δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησε ένα bot τεχνητής νοημοσύνης για να κερδίσει το λαχείο. Το 2023, ένας Ταϊλανδός άνδρας είπε ότι χρησιμοποίησε το ChatGPT για να μαντέψει με επιτυχία τους αριθμούς για μια τοπική κλήρωση, αν και μόνο για ένα ασήμαντο ποσό των 59 δολαρίων.

Νωρίτερα φέτος, τρεις φοιτητές μαθηματικών σε πανεπιστήμιο της Ιταλίας ανέπτυξαν έναν αλγόριθμο που, όπως ισχυρίστηκαν, τους απέφερε περισσότερα από 50.000 δολάρια από μια τοπική κλήρωση, ξοδεύοντας μόνο 350 δολάρια σε αριθμούς που, σύμφωνα με τον αλγόριθμό τους, υπερεκπροσωπούνταν μεταξύ των νικητών.