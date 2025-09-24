Συγκλονίζει η Κατερίνα Καινούργιου για την απώλεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: «Πήγα να το στείλω στην κολλητή μου και λέω “Τι κάνεις, δεν ζει…”»

Enikos Newsroom

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» την Ηρώ Μουκίου με αφορμή την πρεμιέρα της σειράς «Άγιος Έρωτας». Οι δυο τους αναφέρθηκαν στην προσωπική σχέση που είχαν με την Αλεξάνδρα Νικολαϊδου, που έφυγε από την ζωή, πρόσφατα, σε ηλικία 41 ετών.

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της κολλητής της – «Είμαι πολύ τυχερή που σε γνώρισα, θα σ’ αγαπάω για πάντα»

Αρχικά, η Κατερίνα Καινούργιου είπε: «Εγώ σε αγάπησα παρ’ όλο που σκέψου ότι δεν είχα ακόμα γνωριστεί με την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου. Εμείς γνωριστήκαμε όταν ήταν 18 ετών. Εγώ είχα φάει κόλλημα με το Καληνύχτα μαμά. Θυμάμαι, έμενα στην Πεύκη, που έμενε εκεί η Αλεξάνδρα, είχα πάει μία φορά στο σούπερ μάρκετ και είχα καθίσει με τις ώρες και έλεγα: το κοριτσάκι που παίζει στο καληνύχτα μαμά. Ήταν τόσο σπουδαίο για μένα που την έβλεπα από κοντά».

«Εσύ μας έφερες κοντά»

«Εσύ μας έφερες κοντά», είπε συγκινημένη η Ηρώ Μουκίου και συνέχισε: «Και πόσο το χαίρομαι αυτό που κατάφερα και την ξαναβρήκα μετά από πολλά χρόνια, γιατί είχαμε πολλές σκηνές μαζί με την Αλεξάνδρα. Μας ξανάφερες κοντά και σ’ το χρωστάω για όλη μου τη ζωή που έστω τη γνώρισα, που έστω κατάφερα κάπως να την κάνω να ξεφύγει από αυτό που ζούσε -μου τα εξομολογήθηκε όλα- και προσπάθησε τον τελευταίο ενάμισι χρόνο της ζωής της να είμαι κοντά της και να αναπληρώσω όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε χάσει και πάντα σε μνημονεύαμε και πάντα λέγαμε η Κατερίνα που ένωσε αυτή τη σχέση».

Με την Κατερίνα Καινούργιου να προσθέτει: «Βλέπω τις φωτογραφίες της και δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν είναι δίπλα μου. Προχθές το βράδυ έπαθα το εξής, πήγα να βγάλω στιγμιότυπο και να το στείλω στην κολλητή μου και λέω: Κατερίνα τι κάνεις; Δε ζει!».

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

