Θεσσαλονίκη: Πορεία φίλων του ΠΑΟΚ προς το γήπεδο της Τούμπας – «Ανεπιθύμητη η Μακάμπι, αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Πορεία διαμαρτυρίας με αφορμή την παρουσία της Μακάμπι Τελ Αβίβ και των ισραηλινών οπαδών της στη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για τη League Phase του Europa League πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης από φίλους του «Δικεφάλου».

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης δηλώνουν πως η ομάδα από το «κράτος δολοφόνο» του Ισραήλ όπως και οι οπαδοί της είναι ανεπιθύμητοι στη Θεσσαλονίκη λόγω της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα».

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία της Κάμαρας όπου νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση και κινείται προς το γήπεδο της Τούμπας, όπου στις 19:45 θα γίνει η σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Μακάμπι.

Σημειώνεται πως εδώ και αρκετή ώρα οι φίλοι του ΠΑΟΚ είχαν αποκλείσει την οδό Εγνατία με πρόθεση να ξεκινήσουν την πορεία προς το γήπεδο της Τούμπας, όμως δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν σχηματίσει φραγμό για να μην τους επιτρέψουν να κινηθούν προς το γήπεδο. Τελικά αυτό τους επετράπη και η πορεία κινείται προς την Τούμπα υπό την επιτήρηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Μάλιστα εκατοντάδες είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ που έχουν υπογράψει την πρωτοβουλία PAOK4Palestine μέσω της οποίας έγινε το κάλεσμα για τη σημερινή διαμαρτυρία.

Μεταξύ άλλων στο σχετικό κάλεσμα για την κινητοποίηση αναφέρεται: «Θέλουμε να είμαστε καθαροί: Το ιδανικό για εμάς θα ήταν ο ΠΑΟΚ να αρνηθεί να αγωνιστεί σε αυτό το παιχνίδι. Με εκπροσώπους γενοκτονίας ούτε παίζουμε ούτε μας ενώνει αθλητική άμιλλα. Κατανοούμε, βέβαια, ότι στο επίπεδο του επαγγελματικού αθλητισμού αυτή δεν είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει.

Παρόλα αυτά, θέλουμε να δηλώσουμε ρητά ότι:

  • Θεωρούμε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τους εκπροσώπους του γενοκτόνου κράτους ανεπιθύμητους στο γήπεδο της Τούμπας και τη Θεσσαλονίκη.
  • Καλούμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ να το καταδείξει αυτό στο γήπεδο, τιμώντας την προσφυγική καταγωγή του σωματείου, που ιδρύθηκε από ανθρώπους που εξωθήθηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους»

