Ιταλία: Στέλνει φρεγάτα να συνοδεύσει τον στολίσκο με προορισμό την Γάζα

Μία φρεγάτα του Πολεμικού της Ναυτικού στέλνει η Ιταλία στον στολίσκο που πλέει με προορισμό την Γάζα, μετά την επίθεση που σημειώθηκε εναντίον του την νύχτα στα ανοιχτά της Ελλάδας.

Ο διεθνής στολίσκος βοήθειας που προσπαθεί να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα δήλωσε την Τετάρτη ότι δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διεθνή ύδατα στα ανοικτά της Ελλάδας.

Ο στολίσκος Global Sumud χρησιμοποιεί περίπου 50 πολιτικά σκάφη για να προσπαθήσει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ, με πολλούς δικηγόρους και ακτιβιστές στα πλοία, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδέζας ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Θούνμπεργκ.

Τα σκάφη δέχθηκαν επίθεση από 12 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διεθνή ύδατα 56 χιλιόμετρα από την Γαύδο, δήλωσε η Μαργαρίτα Στασινού, εκπρόσωπος της οργάνωσης “Πορεία προς τη Γάζα” στην Ελλάδα, η οποία συμμετέχει στον στολίσκο.

Όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς μετά την έκρηξη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τα σκάφη, δήλωσε η ίδια στο Reuters.

JUST IN: 🇮🇹 Italian Navy sends ship to Gaza flotilla to grant “possible assistance” following Israeli drone attack in international waters. pic.twitter.com/l0aabISsZv — BRICS News (@BRICSinfo) September 24, 2025

Η ιταλική φρεγάτα

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο ανέφερε σε δήλωσή του ότι η θαλάσσια νηοπομπή είχε γίνει στόχος “προς το παρόν αγνώστων δραστών”. Εξέφρασε την “έντονη καταδίκη” του περιστατικού και Διέταξε την ιταλική φρεγάτα πολλαπλών χρήσεων Fasan, που έπλεε προηγουμένως βόρεια της Κρήτης, να κατευθυνθεί προς τον στολίσκο “για πιθανές επιχειρήσεις διάσωσης”, εστιάζοντας κυρίως σε Ιταλούς πολίτες.

Ο στολίσκος κάλεσε τα άλλα έθνη να “εξασφαλίσουν και να διευκολύνουν την αποτελεσματική προστασία, μεταξύ άλλων (με) θαλάσσια συνοδεία, διαπιστευμένους διπλωματικούς παρατηρητές και μια εμφανή προστατευτική κρατική παρουσία. Η Ιταλία έκανε τώρα ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση”.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον στολίσκο, κατηγορώντας τους ακτιβιστές του για συνενοχή με τη μαχητική οργάνωση Χαμάς.

Την Τετάρτη, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ επανέλαβε την πρόσκληση προς τον στολίσκο να αφήσει την ανθρωπιστική βοήθεια σε ισραηλινό λιμάνι, αφήνοντας στις ισραηλινές αρχές να την μεταφέρουν στη Γάζα, αλλιώς θα αντιμετωπίσει συνέπειες.

“Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε σκάφη να εισέλθουν σε ενεργή ζώνη μάχης και δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού”, ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου.

Δεν έκανε κανένα σχόλιο σχετικά με το αν ήταν υπεύθυνη η χώρα για την επίθεση στον στολίσκο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο στολίσκος κατηγόρησε το Ισραήλ για άλλα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον των σκαφών του, ενώ ήταν αγκυροβολημένα σε λιμάνι της Τυνησίας. Το Ισραήλ δεν απάντησε στις κατηγορίες αυτές.