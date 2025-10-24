Λέσβος: 13χρονος έκλεψε 7.000 ευρώ από το σπίτι της γιαγιάς του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λέσβος: 13χρονος έκλεψε 7.000 ευρώ από το σπίτι της γιαγιάς του
ΦΩΤΟ αρχείου ΙΝΤΙΜΕ

Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο περιστατικό βρέθηκαν οι αστυνομικές αρχές στη Δυτική Λέσβο, καθώς ταυτοποίησαν έναν 13χρονο ανήλικο ως το άτομο που έκλεψε 7.000 ευρώ από την γιαγιά του.

Έπειτα από έρευνα του αστυνομικού τμήματος Ερεσού – Αντίσσης, προέκυψε ότι ο το παιδί άρπαξε από το σπίτι της γιαγιάς του τουλάχιστον 7.000 ευρώ μετρητά, σύμφωνα με το lesvosnews.net.

Οι αστυνομικοί, μετά από μεθοδική έρευνα, κατάφεραν να εντοπίσουν και να κατασχέσουν 6.050 ευρώ, τα οποία φαίνεται να αποτελούν μέρος του κλεμμένου ποσού.

Σε βάρος του 13χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής, η οποία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις για το κύμα παραβατικότητας ανηλίκων.

Το αστυνομικό τμήμα Ερεσού – Αντίσσης συνεχίζει την προανάκριση για να διαπιστωθεί αν ο ανήλικος ενήργησε μόνος του ή με τη βοήθεια άλλων προσώπων.

