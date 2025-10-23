Μεσολόγγι: Κλειστά αύριο όλα τα σχολεία λόγω των προβλημάτων από την σφοδρή βροχόπτωση

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σχολεία θρανία

Μετά τα εκτεταμένα προβλήματα που δημιούργησε η σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε το Μεσολόγγι, ο Δήμος ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών μονάδων.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Δημάρχου, αποφασίστηκε ότι αύριο, Παρασκευή 24/10, όλα τα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί/βρεφονηπιακοί σταθμοί της πόλης, ΚΔΑΠ, το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο, το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, θα παραμείνουν κλειστά.

Η προληπτική αυτή ενέργεια κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς οι δρόμοι και οι σχολικές εγκαταστάσεις αντιμετωπίζουν ακόμη ζητήματα προσβασιμότητας και πιθανών ζημιών εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων.

Αναλυτικά όλα τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή:

  • Βρεφικός & Παιδικός σταθμός Αγίου Παύλου
  • Βρεφικός& Παιδικός σταθμός Πλώσταινας
  • 1ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
  • 2ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
  • 3ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
  • 4ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
  • 5ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
  • 6ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
  • 1ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
  • 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
  • 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
  • 4ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
  • 5ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
  • 6ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
  • 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου
  • 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου
  • Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο
  • Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις
  • Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου
  • 1ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου
  • 2ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου
  • ΕΠΑΛ Μεσολογγίου
  • Ειδικό Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
  • Ειδικό Δημοτικό Μεσολογγίου (Δημητρούκειο)
  • 1ο ΚΔΑΠ
  • ΚΔΑΜ ΑμΕΑ
  • 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου
  • Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
  • ΣΑΕΚ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τρίζετε τα δόντια σας στον ύπνο; Ποια μπορεί να είναι τα αίτια και τι να κάνετε

Ο εμβολιασμός σώζει ζωές- η ενημέρωση ενδυναμώνει

Πόθεν Έσχες: Την άλλη εβδομάδα λήγει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για το 2025 –

Πιερρακάκης: «Χρειαζόμαστε μία ενιαία και αποτελεσματική αγορά»

Έρχονται τα username στο WhatsApp – Ετοιμαστείτε να κάνετε κράτηση για το δικό σας όνομα χρήστη

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
22:57 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Άλιμος: «Έπαιζε πόλο, ούτε κάπνιζε, ούτε έπινε» λέει η θεία του 15χρονου που υπέστη ανακοπή σε γυμναστήριο – Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου...
22:46 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Νάξος: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος «διέσχισε» τη θάλασσα – ΦΩΤΟ

Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο κατέγραψαν κάτοικοι και επισκέπτες στη Νάξο, το απόγευμα της ...
22:41 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Γκάζι: Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα για την 16χρονη που κατέρρευσε έξω από κλαμπ – Το «μπαλάκι» των ευθυνών, οι μαρτυρίες και τα τελευταία λόγια της

Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα για την 16χρονη η οποία κατέρρευσε στο Γκάζι, έξω από κλαμπ, ό...
22:09 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 21/10/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2979 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Πέμπτης (23/10). Οι τυχεροί αριθμοί είν...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς