Μεσολόγγι: Κλειστά αύριο όλα τα σχολεία λόγω των προβλημάτων από την σφοδρή βροχόπτωση

Μετά τα εκτεταμένα προβλήματα που δημιούργησε η σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε το Μεσολόγγι, ο Δήμος ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών μονάδων.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Δημάρχου, αποφασίστηκε ότι αύριο, Παρασκευή 24/10, όλα τα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί/βρεφονηπιακοί σταθμοί της πόλης, ΚΔΑΠ, το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο, το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, θα παραμείνουν κλειστά.

Η προληπτική αυτή ενέργεια κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς οι δρόμοι και οι σχολικές εγκαταστάσεις αντιμετωπίζουν ακόμη ζητήματα προσβασιμότητας και πιθανών ζημιών εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων.

Αναλυτικά όλα τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή: