Η έκθεση που είχε αποκαλύψει το enikos.gr και «καίει» τον «Φραπέ» – Το «άνοιγμα» των 618.000 ευρώ προς την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Σουλτανίνας

Στο επίκεντρο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται για ακόμη μία φορά ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος «φραπές», μετά τον εντοπισμό, αδικαιολόγητης περιουσίας ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία διαπίστωσε επίσης ότι είχε στην κατοχή του και οκτώ οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar.

Ο ίδιος απαντά ότι θα κινηθεί νομικά και υποστηρίζει ότι όλα είναι ψέματα, ωστόσο στο μικροσκόπιο της Αρχής, δεν αποκλείεται πλέον να βρεθεί και η υπόθεση που είχε αποκαλύψει το enikos.gr από τον περασμένο Ιούλιο σχετικά με την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Σουλτανίνας, της οποίας πρόεδρος από το 2013 είναι ο Γιώργος Ξυλούρης. Κι αυτό, γιατί στις οικονομικές καταστάσεις του ισχυρού συνεταιρισμού σταφιδοπαραγωγών της Κρήτης εμφανίζεται να έχει οικονομικές εκκρεμότητες περίπου 618.000 ευρώ προς την εταιρεία, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους ορκωτές λογιστές στον σχετικό έλεγχο που διενήργησαν, καταλήγοντας σε μία έκθεση-«φωτιά».

Η έκθεση των ανεξάρτητων Ορκωτών Λογιστών που κλήθηκαν να ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις της «Κεντρικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης Σουλτανίνας Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Ανώνυμη Εταιρεία», όπως είναι η επίσημη επωνυμία της ΚΣΟΣ, για το 2023 (σ.σ. η τελευταία που έχει δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ) είναι αποκαλυπτική και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την οικονομική διαχείριση της εταιρείας, με τους ειδικούς να δηλώνουν «αδυναμία έκφρασης γνώμης», καθώς ουσιαστικά δεν μπόρεσαν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία και τεκμήρια για να βγάλουν ασφαλές συμπέρασμα.

Το πιο σοβαρό όμως ζήτημα που αναδεικνύεται μέσα από την έκθεση των ορκωτών, είναι ότι κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά τα οποία οφείλονται στην εταιρεία από συνδεδεμένα πρόσωπα, και συγκεκριμένα από μέλος της διοίκησης ή εταιρείες που συνδέονται με αυτό.

«Kατά τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι, στους λογαριασμούς «Εμπορικές απαιτήσεις» και «Λοιπές απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και κονδύλια από συνδεδεμένα μέρη που αφορούν σε μέλος της Διοίκησης και συνδέονται με αυτόν, προ απομειώσεων, ύψους ευρώ 1.867 χιλ. οι οποίες δημιουργήθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις κατά ευρώ 1.794 χιλ., στην κλειόμενη χρήση κατά ευρώ 73 χιλ. και έχει απομειωθεί (σ.σ. δηλαδή έχουν περαστεί ως ζημιά) η αξία τους κατά ποσό ευρώ 1.118 χιλ. Μέρος των απαιτήσεων αυτών ευρώ 1.736 χιλ. δημιουργήθηκε κατά παράβαση των απαγορευτικών διατάξεων του Ν.2190/1920 και μεταγενέστερα του άρθρου 99 Ν.4548/2018. Δεν λάβαμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να είμαστε σε θέση να αποφανθούμε τόσο για την ακριβή παρουσίαση των εν λόγω απαιτήσεων στις οικονομικές καταστάσεις, όσο και για την εισπραξιμότητα αυτών και τις τυχόν επιπτώσεις στα αποτελέσματα χρήσεως και στα Ίδια Κεφάλαια», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Δηλαδή, οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι δημιουργήθηκαν απαιτήσεις ύψους 1,74 εκατ. ευρώ με τρόπο που παραβιάζει τις προβλέψεις της νομοθεσίας, η οποία απαγορεύει σε ανώνυμες εταιρείες να παρέχουν δάνεια, πιστώσεις ή άλλες οικονομικές διευκολύνσεις σε μέλη της διοίκησης ή σε συνδεδεμένα με αυτά μέρη, εκτός αν υπάρχει ειδική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση και οι όροι είναι προς όφελος της εταιρείας.

Πράγματι, στην ετήσια οικονομική έκθεση της ΚΣΟΣ για το 2023, περιλαμβάνεται ένας πίνακας που δείχνει ότι η εταιρεία διατηρεί απαιτήσεις ύψους 1.926.425,65 εκατ. ευρώ από συνδεδεμένα πρόσωπα και εταιρείες (π.χ. μέλη Δ.Σ, μέτοχοι, κλπ).

Μεταξύ αυτών:

Ο Γεώργιος Ξυλούρης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εμφανίζεται να οφείλει στην εταιρεία το ποσό των 618.026,75 ευρώ (Λοιπές απαιτήσεις).

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κόφινα, που είναι μέτοχος της εταιρείας, έχει υπόλοιπο υποχρέωσης ύψους 1.117.505,10 ευρώ (Αγορές αγαθών / Λοιπές Απαιτήσεις).

Η Γαλακτοκομική ΙΚΕ Κόφινα, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο, εμφανίζεται να οφείλει 131.311,65 ευρώ (Πωλήσεις αγαθών / Εμπορικές Απαιτήσεις).

Σημειώνεται πως… κατά σύμπτωση στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κόφινα πρόεδρος είναι ο Γιώργος Ξυλούρης, ο οποίος παράλληλα είναι και διαχειριστής στη Γαλακτοκομική ΙΚΕ Κόφινα.

Χρέη άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ σε τράπεζες

Όπως είχε αποκαλύψει το enikos.gr, στην ετήσια οικονομική έκθεση της ΚΣΟΣ για το 2023, γίνεται λόγος για κίνδυνο ρευστότητας που σχετίζεται με τη δυσκολία της εταιρείας να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις, οι οποίες συνδέονται με τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, καθώς φέρεται να έχει χρέη άνω των 30 εκατ. ευρώ σε τράπεζες.

«Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας ανέρχεται σε 34.791.286,68 ευρώ έναντι κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ποσού 848.557,91 ευρώ. Συνεπώς το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας είναι αρνητικό και την 31/12/2023 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία κατά 33.942.728,77».

Τι σημαίνει αυτό; Ότι η τεράστια περιουσία, με ακίνητα σε Αθήνα, Κρήτη και Πελοπόννησο, κινδυνεύει να κινδυνεύει να χαθεί καθώς, λόγω των υπέρογκων οφειλών στις τράπεζες, τα δάνεια που είχαν ληφθεί στο παρελθόν, πέρασαν στα χέρια των funds και στη συνέχεια των servicers.

«Βόμβες» από την Τυχεροπούλου στην Εξεταστική

Ο κ. Ξυλούρης όμως πρωταγωνιστεί και στην Eξεταστική Eπιτροπή της Βουλής, με μία εκ των βασικών μαρτύρων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την Παρασκευή Τυχεροπούλου, να υποστηρίζει ότι ο «Φραπές», επισκεπτόταν συχνά τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να αποδεσμευτεί ο ΑΦΜ του, ενώ έφτασε στο σημείο να τηλεφωνήσει στο σπίτι της και να συνομιλήσει με τα παιδιά της.

«Σε μένα ο φόβος διαχεόταν από τον ίδιο τον κ. Μπαμπασίδη και τον κ. Ξυλούρη. Γιατί έφτασε στο σημείο ο κ. Ξυλούρης να βρει το σταθερό μου τηλέφωνο στο σπίτι και με ζήτησε, μίλησε με τα παιδιά μου. Δεν είναι μόνο όμως αυτό. Υπήρξε άσχημη συμπεριφορά από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου. Ήμουν το μαύρο πρόβατο. Οι περισσότεροι συνάδελφοι λένε η τρελή, η εμμονική, δεν με συμπαθούν. Οι συνάδελφοι που με στήριξαν βίωσαν τον φόβο. Ήμουν ο στόχος λάσπης που συνεχίζεται και τώρα», τόνισε η πρώην προϊσταμένη Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δέχθηκε, όπως είπε, επισκέψεις από τον αγρότη Γ. Β. Ξυλούρη για τα «δεσμευμένα», τον οποίο ενημέρωσε, όπως και την κόρη του «που εργάζεται σε ΚΥΔ», ότι δεν είχαν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η κ. Τυχεροπούλου είπε ότι πέντε ΑΦΜ συγγενικών προσώπων είχαν ελεγχθεί διοικητικά και υπήρξαν ευρήματα, όπως δηλωθείσες καλλιέργειες σε άλλο νησί, που ήταν αμπέλι ή δασική έκταση κ.α. Όπως είπε, ανέφερε τα ευρήματα αυτά στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μπαμπασίδη, ζητώντας οδηγίες. «Αυτό ήταν το ενημερωτικό, που έπρεπε να το καταπιώ και να πληρωθεί. Εγώ ζητούσα οδηγίες από τον κ. Μπαμπασίδη, και αυτός παρέπεμπε σε εμένα τον Ξυλούρη να με πιέσει. Δεν ανέλαβε την ευθύνη να πληρώσει εκείνος τον Ξυλούρη παρά το δικό μου σημείωμα. Στη συνέχεια πληρώθηκαν αυτοί οι ΑΦΜ, μόνο με το “ζωικό κεφάλαιο” και όχι και με τον διοικητικό έλεγχο…».

Έγγραφο «φωτιά» στη Βουλή

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 έφερε στο φως το επίμαχο έγγραφο στο οποίο η κ. Τυχεροπούλου αναφέρεται σε παρατυπίες από μέλη της οικογένειας του «Φραπέ» και ζητεί να μην προχωρήσουν οι πληρωμές.

Μιλάμε για το έτος 2023, όταν, ύστερα από ελέγχους, εντοπίστηκαν 5.430 ΑΦΜ, που είχαν δηλώσει παρανόμως ότι έχουν βοσκοτόπια. Το αξιοπερίεργο είναι ότι 5 εκ των 5.430 ΑΦΜ ανήκαν σε πρόσωπα από το οικογενειακό του περιβάλλον του κ. Ξυλούρη.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η τότε διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητεί από την κυρία Τυχεροπούλου να αποδεσμευτούν από τους τόσους χιλιάδες ΑΦΜ μόνο οι 5. Η κ. Τυχεροπούλου στέλνει το εν λόγω ενημερωτικό σημείωμα, και αναφέρει πως αυτοί οι 5 ΑΦΜ συνδέονται με παρατυπίες. Σημειώνεται πως υπήρχαν πρόσωπα από το οικογενειακό του περιβάλλον που είχαν δηλώσει βοσκοτόπια στην Πάρο, τη Χίο και διάφορα άλλα νησιά.