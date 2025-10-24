Αλεξανδρούπολη: Εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών ύψους 160.000 ευρώ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αλεξανδρούπολη: Εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών ύψους 160.000 ευρώ

Τέσσερις περιπτώσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης  που διαπράχθηκαν την 17 και 20/10 στην Αλεξανδρούπολη.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη στις 22/10 το μεσημέρι σε οικισμό των Τρικάλων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Τρικάλων ένας ημεδαπός το οποίο είναι μέλος εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες και σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει δύο ακόμη ημεδαπούς συνεργούς και έναν άγνωστο συνεργό του.

Έκαναν τους λογιστές και απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 6.150 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.600 ευρώ

Έπειτα από καταγγελίες περιστατικών που αφορούσαν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στην Αλεξανδρούπολη, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήσαν ενδελεχή έρευνα κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι οι δράστες, ενεργώντας με διαφορετικές συνθέσεις, κατάφεραν σε τρεις περιπτώσεις την 17/10, να εξαπατήσουν τρεις ημεδαπές, προσποιούμενοι τους λογιστές και με το πρόσχημα καταγραφής χρυσαφικών και χρημάτων για σχετική δήλωσή τους στην Εφορία, απέσπασαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 6.150 ευρώ και κοσμήματα, δηλωθείσας αξίας 10.600 ευρώ.

Προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΕΗ απέσπασε κοσμήματα αξίας άνω των 140.000 ευρώ

Επιπλέον, σε μία ακόμη περίπτωση την 20/10, δράστης προσποιούμενος τον υπάλληλο ΔΕΗ και με πρόσχημα ύπαρξης διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος στην σπίτι της παθούσας με άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς κατάφερε να αποσπάσει  κοσμήματα, δηλωθείσας αξίας άνω των 140.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ το προανακριτικό έργο ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

01:10 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Λέσβος: 13χρονος έκλεψε 7.000 ευρώ από το σπίτι της γιαγιάς του

Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο περιστατικό βρέθηκαν οι αστυνομικές αρχές στη Δυτική Λέσβο, καθώς τα...
23:27 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Κτηνωδία στη Λίμνη Ευβοίας: Πυροβόλησαν και σκότωσαν αδέσποτο σκύλο

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Λίμνης Ευβοίας περιστατικό κατά το οποίο άγνωστος...
23:02 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: Οι ισχυρισμοί του συντρόφου της και τα λόγια του 4χρονου γιου της στους αστυνομικούς

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας και άγριου ξυλοδαρμού έπεσε το απόγευμα της Πέμπτης (23/10) μία 40...
22:57 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Άλιμος: «Έπαιζε πόλο, ούτε κάπνιζε, ούτε έπινε» λέει η θεία του 15χρονου που υπέστη ανακοπή σε γυμναστήριο – Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου...
