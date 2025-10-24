Αλεξανδρούπολη: Εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών ύψους 160.000 ευρώ

Τέσσερις περιπτώσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης που διαπράχθηκαν την 17 και 20/10 στην Αλεξανδρούπολη.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη στις 22/10 το μεσημέρι σε οικισμό των Τρικάλων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Τρικάλων ένας ημεδαπός το οποίο είναι μέλος εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες και σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει δύο ακόμη ημεδαπούς συνεργούς και έναν άγνωστο συνεργό του.

Έκαναν τους λογιστές και απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 6.150 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.600 ευρώ

Έπειτα από καταγγελίες περιστατικών που αφορούσαν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στην Αλεξανδρούπολη, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήσαν ενδελεχή έρευνα κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι οι δράστες, ενεργώντας με διαφορετικές συνθέσεις, κατάφεραν σε τρεις περιπτώσεις την 17/10, να εξαπατήσουν τρεις ημεδαπές, προσποιούμενοι τους λογιστές και με το πρόσχημα καταγραφής χρυσαφικών και χρημάτων για σχετική δήλωσή τους στην Εφορία, απέσπασαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 6.150 ευρώ και κοσμήματα, δηλωθείσας αξίας 10.600 ευρώ.

Προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΕΗ απέσπασε κοσμήματα αξίας άνω των 140.000 ευρώ

Επιπλέον, σε μία ακόμη περίπτωση την 20/10, δράστης προσποιούμενος τον υπάλληλο ΔΕΗ και με πρόσχημα ύπαρξης διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος στην σπίτι της παθούσας με άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς κατάφερε να αποσπάσει κοσμήματα, δηλωθείσας αξίας άνω των 140.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ το προανακριτικό έργο ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.