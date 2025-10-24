Σταύρος Ζαλμάς: Έπρεπε να έχω κάνει μήνυση και να πάρω και πολλά λεφτά – Το πλήρωσα πολύ βαριά σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο

«Είμαι σε συντροφική σχέση εδώ και 16 χρόνια. Στις σχέσεις μου δεν υπάρχουν θέματα ζήλιας, γιατί δεν δίνω ποτέ αφορμή σε σύντροφό μου να ζηλέψει. Αν με κάνουν να ζηλέψω, έχω φύγει την άλλη μέρα το πρωί. Είναι μια σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη και είναι μια σχέση που λέγοντα τα πάντα», αποκάλυψε αρχικά ο Σταύρος Ζαλμάς, μιλώντας στη Φαίη Σκορδά.

Για την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του, ο Σταύρος Ζαλμάς σημείωσε: «Η μεγάλη γκρίζα ζώνη της ζωή μου ήταν τη δεκαετία το 90′, όταν δύο πολύ μεγάλα, δημοφιλή έντυπα έγραψαν ότι έχω AIDS. Αυτό δημιούργησε ένα κενό πολύ γκρίζο στη ζωή μου. Εμένα τότε τα μυαλό μου ήταν πάνω από το κεφάλι και μέσα μου είπα “άστους να πάνε στον δι@@@ο”. Έπρεπε να έχω κάνει μήνυση και να πάρω και πολλά λεφτά. Το πλήρωσα πολύ βαριά σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο».

«Ήταν κτηνωδία των δημοσιογράφων και του συγκεκριμένου εκδότη. Για πολλά χρόνια δεν με πλησίαζε άνθρωπος, γιατί εκείνη την εποχή η λέξη AIDS ήταν χειρότερο και από την πανούκλα. Κάποια στιγμή αναγκάστηκα και πήγα σε δημόσιο νοσοκομείο για να κάνω εξετάσεις, τις πήρα και της πήγα στον διευθυντή του Mega, τον Τζώνη Καλημέρη και του ζήτησα την επόμενη φορά που θα του έλεγαν κάτι τέτοιο, να δείξει τις εξετάσεις μου» σημείωσε.