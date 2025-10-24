Διονύσης Σαββόπουλος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στην Αθήνα λόγω της κηδείας

Ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το Σάββατο στην Αθήνα, λόγω της κηδείας του σπουδαίου τραγουδοποιού, Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 81 ετών.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι παρουσίες στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου θα είναι πολλές και υψηλές. Ανάμεσα σε όσους θα εκφωνήσουν επικήδειους λόγους θα είναι η Δήμητρα Γαλάνη, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., λόγω της τέλεσης της Εξόδιου Ακολουθίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και εν συνεχεία ενταφιασμού στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών του καλλιτέχνη Διονυσίου Σαββόπουλου θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 25-10-2025 έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Η ΕΛ.ΑΣ. παρακαλεί τους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στους παραπάνω δρόμους κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.