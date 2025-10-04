Ελένη Φουρέιρα: Η μελανιά «ενθύμιο» από τα παιχνίδια με τον μικρό Ερμή – «Κάνε παιδί να δεις καλό»

Η Ελένη Φουρέιρα από τότε που έγινε μαμά ζει μια νέα καθημερινότητα, γεμάτη αγάπη αλλά και μικρές προκλήσεις.

Η ίδια απολαμβάνει κάθε στιγμή με τον γιο της, τον μικρό Ερμή, και προσπαθεί να αφιερώνει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί στο πλευρό του. Όποτε ξεφεύγει λίγο από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, προτιμά να είναι μαζί του, είτε παίζοντας, είτε διαβάζοντας παραμύθια, είτε κάνοντας βόλτες.

Βέβαια, τα παιχνίδια με ένα παιδί κρύβουν και… μικρά απρόοπτα. Η τραγουδίστρια έχει μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ότι κάποιες φορές αυτά τα «ατυχήματα» αφήνουν και σημάδια. Έτσι, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, μέσα από το Instagram, αναδημοσίευσε ένα story του φίλου της, Πέτρου, στο οποίο φαινόταν μια τεράστια μελανιά που της προκάλεσε ο Ερμής την ώρα που έπαιζαν.

Ο Πέτρος, σχολιάζοντας με χιούμορ, έγραψε: «Κάνε παιδί να δεις καλό», με την Ελένη Φουρέιρα να αντιμετωπίζει το περιστατικό με χαμόγελο και γέλιο.