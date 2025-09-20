Ελένη Φουρέιρα: Ανέβηκε στη σκηνή με πυρετό – «Άμα έχεις παιδί και πάει σχολείο, σε κολλάει»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ελένη Φουρέιρα

Μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Ελένη Φουρέιρα το βράδυ της Παρασκευής, 19 Σεπτεμβρίου, στην επετειακή συναυλία για τα 20 χρόνια της “Ημέρας Θετικής Ενέργειας”, που πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη Πλατεία Νερού. Η αγαπημένη pop star, παρά την αδιαθεσία της, ανέβηκε στη σκηνή και παρέσυρε το κοινό σε ξέφρενους ρυθμούς.

Ελένη Φουρέιρα: Αποχαιρετά τον Αύγουστο αγκαλιά με τον μικρό Ερμή – Τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον γιο της

Φορώντας ένα αποκαλυπτικό μπλε κορμάκι με εντυπωσιακό ντεκολτέ, η Φουρέιρα τραγούδησε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, ανάμεσα στις οποίες το «Κόλλημα», το «Αεροπλάνο» και φυσικά το εμβληματικό «Fuego», ξεσηκώνοντας τους χιλιάδες παρευρισκόμενους.

Η τραγουδίστρια δεν δίστασε να αποκαλύψει πως ανέβηκε στη σκηνή παρότι ήταν ασθενής, εξηγώντας στο κοινό της.

«Είμαι πάρα πολύ κρυωμένη. Άμα έχεις παιδί και πάει σχολείο, σε κολλάει. Εμένα με έχει κολλήσει ο μικρός. Σήμερα ξύπνησα με πυρετό και αυτή τη στιγμή, πρέπει να έχω λίγο. Θα κάνω ό,τι μπορώ και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό», είπε.

Λίγες ώρες μετά, η ίδια έκανε και μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ευχαριστώντας τους θαυμαστές της για τη στήριξη.

«Αν και άρρωστη χθες με πυρετό τα κατάφερα και πραγματικά η θετική σας ενέργεια και η αγάπη σας μου έδωσε δύναμη και πέρασα μαγικά. Σας ευχαριστώ», έγραψε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί οι άνδρες έχουν πρωινές στύσεις – Τι σημαίνει αν δεν έχετε, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Ντεκαπάζ: 8 σημάδια ότι έχει καταστρέψει τα μαλλιά σας – Πώς να τα σώσετε

ΥΠΕΝ: Παρατάσεις σε ενεργειακά προγράμματα ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου

Natron: Η «πιο θανατηφόρα λίμνη στον κόσμο» έχει ένα μυστηριώδες μυστικό που μετατρέπει τα ζώα σε «πέτρα»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το σκουφάκι του Άγιου Βασίλη στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:16 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Αντωνά: «Δεν θα πήγαινα απέναντι από τον σύντροφό μου» – Τι αποκάλυψε για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα

Η Μαρία Αντωνά μίλησε για τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια, αλλά και για την προσωπική της ...
16:12 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Άννα Βίσση: «Έχω περάσει κι από δύσκολα, δεν γέμιζα πάντα αυτά τα στάδια – Τώρα ήρθε η δικαίωση»

Μια αποκαλυπτική και γεμάτη συναίσθημα συνέντευξη παραχώρησε η Άννα Βίσση στην κάμερα της εκπο...
12:35 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η αντίδρασή του on camera όταν ρωτήθηκε για την Εθνική και τα 100.000 ευρώ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απάντησε σχετικά με το δημοσίευμα που τον ήθελε να έχει ζητήσει 100.000...
10:14 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Χριστίνα Κοντοβά: Η τρυφερή φωτογραφία της κόρης της, Έιντα στον Πόρο

Μία τρυφερή ανάρτηση έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram η Χριστίνα Κοντοβά. Μοιράστηκε με...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος