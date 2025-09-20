Ελένη Φουρέιρα: Ανέβηκε στη σκηνή με πυρετό – «Άμα έχεις παιδί και πάει σχολείο, σε κολλάει»

Μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Ελένη Φουρέιρα το βράδυ της Παρασκευής, 19 Σεπτεμβρίου, στην επετειακή συναυλία για τα 20 χρόνια της “Ημέρας Θετικής Ενέργειας”, που πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη Πλατεία Νερού. Η αγαπημένη pop star, παρά την αδιαθεσία της, ανέβηκε στη σκηνή και παρέσυρε το κοινό σε ξέφρενους ρυθμούς.

Φορώντας ένα αποκαλυπτικό μπλε κορμάκι με εντυπωσιακό ντεκολτέ, η Φουρέιρα τραγούδησε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, ανάμεσα στις οποίες το «Κόλλημα», το «Αεροπλάνο» και φυσικά το εμβληματικό «Fuego», ξεσηκώνοντας τους χιλιάδες παρευρισκόμενους.

Η τραγουδίστρια δεν δίστασε να αποκαλύψει πως ανέβηκε στη σκηνή παρότι ήταν ασθενής, εξηγώντας στο κοινό της.

«Είμαι πάρα πολύ κρυωμένη. Άμα έχεις παιδί και πάει σχολείο, σε κολλάει. Εμένα με έχει κολλήσει ο μικρός. Σήμερα ξύπνησα με πυρετό και αυτή τη στιγμή, πρέπει να έχω λίγο. Θα κάνω ό,τι μπορώ και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό», είπε.

Λίγες ώρες μετά, η ίδια έκανε και μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ευχαριστώντας τους θαυμαστές της για τη στήριξη.

«Αν και άρρωστη χθες με πυρετό τα κατάφερα και πραγματικά η θετική σας ενέργεια και η αγάπη σας μου έδωσε δύναμη και πέρασα μαγικά. Σας ευχαριστώ», έγραψε.