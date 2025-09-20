Ηλιάνα Παπαγεωργίου για GNTM: «Δεν θυμόμουν πώς ήταν» – Τι είπε για την Βίκυ Καγιά και το Shopping Star

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Ραντεβού το ΣΚ και τον Σαράντη Μαριεττή, αναφερόμενη στον νέο κύκλο του GNTM, την απουσία της Βίκυς Καγιά αλλά και την προσωρινή παύση του Shopping Star.

Αναφορικά με την επιστροφή της στο GNTM, η ίδια παραδέχθηκε: «Το GNTM το ζήσαμε πολύ έντονα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το πρότζεκτ έχει αλλάξει. Ταιριάξαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και όντως ήταν όλοι πολύ ανοιχτοί, πολύ θετικοί σε αυτήν την εργασία. Το περιμέναμε κι εμείς μάλλον οι ίδιοι, όχι μόνο ο κόσμος για να το δουν και το ζήσαμε πολύ ωραία. (…) Ήμουν η μόνη που δεν θυμόμουν πώς ήταν το GNTM».

Όσον αφορά στην απουσία της Βίκυς Καγιά, η παρουσιάστρια και μοντέλο σχολίασε: «Κι εγώ όταν έφυγα, κι εγώ τους έλειπα και μου έστελναν μηνύματα. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν ο κόσμος συνδέεται με τους ανθρώπους και αυτό που βλέπει όντως το βάζει μέσα στην καρδιά του. Αυτό, αυτό σημαίνει ότι έχει δουλέψει πάρα πολλά χρόνια και η Βίκυ και όλοι μας δουλέψαμε πάνω σε αυτό το πρότζεκτ για να υπάρχει αυτή η απήχηση στον κόσμο. Το βρίσκω πάρα πολύ γλυκό».

Τέλος, για την παύση του Shopping Star, είπε: «Το αγαπάμε πάρα πολύ το πρότζεκτ και κυρίως ο σταθμός. Το ξέρετε αυτό, γιατί είναι ένα πρότζεκτ που υπήρχε πολλά χρόνια στον αέρα. Χρειάζονται κάποιες αλλαγές, χρειάζεται χρόνος γι’ αυτό. Μου λείπουν σίγουρα οι συνεργάτες μου και μου λείπει η συνθήκη της παρέας, με τις γυναίκες που έρχονται να παίξουν, να διασκεδάσουν στην πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό το συναίσθημα του να πηγαίνεις στο δουλειά και να χαίρεσαι γιατί αυτός που έχει έρθει σε εσένα, έχει έρθει για να περάσει καλά μαζί σου και απολαμβάνει αυτό που συμβαίνει. Αυτό μου λείπει και θα μου λείψει».