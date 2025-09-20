Κτηνωδία στα Κρέστενα: Πέταξαν ζωντανή στα σκουπίδια ακρωτηριασμένη κατσίκα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κτηνωδία στα Κρέστενα Ηλείας: Πέταξαν ζωντανή στα σκουπίδια ακρωτηριασμένη κατσίκα

Δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η κατσίκα που ακρωτηριασμένη εγκαταλείφθηκε μέσα σε βάτα, πεταμένη σαν «σκουπίδι» στην άκρη του δρόμου, στο φράγμα του Αλφειού, στα Κρέστενα Ηλείας.

Κρέστενα: Ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι για τη μεγάλη ληστεία – Οι δράστες… αποζημίωσαν τα θύματα

Το ζώο δεν είχε χάσει το πόδι του σε ατύχημα, αλλά εξαιτίας παστουρώματος, της βάρβαρης πρακτικής δεσίματος με σχοινιά που εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνθρωπος που όφειλε να φροντίζει τη κατσίκα την εγκατέλειψε να πεθάνει μόνη.

Μπροστά σε αυτή την αδιανόητη αγριότητα βρέθηκε ο κ. Διονύσης Λιαρομάτης, εθελοντής της Φιλοζωικής Κρέστενων «Νοιάζομαι», ο οποίος μετέφερε την κατσίκα σε κτηνίατρο, ώστε να λάβει την απαραίτητη φροντίδα, δυστυχώς όμως ήταν τόση άσχημη η κατάσταση της που άντεξε για μόλις 38 ώρες.

