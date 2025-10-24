Κώστας Καραφώτης για Κάτια Μάνου: «Δεν υπάρχουν πράγματα κρυφά σε αυτή τη σχέση, είναι ο άνθρωπός μου»

Το πρωί της Παρασκευής (24/10) ο Κώστας Καραφώτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο επιτυχημένος τραγουδιστής, αναφέρθηκε και στην σύζυγό του Κάτια Μάνου, με την οποία ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας τον Μάιο του 2024. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για την συνοδοιπόρο του σε αυτή την ζωή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «είναι ο άνθρωπος που με καταλαβαίνει».

Συγκεκριμένα, μιλώντας για την σύζυγό του, ο Κώστας Καραφώτης είπε: «Όλα έχουν να κάνουν με το timing. Σίγουρα παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας πάρα πολύ, έχει πάρα πολλά πράγματα που ταιριάζουν πάνω μου, πάρα πολλά στοιχεία, είναι ο άνθρωπος που με καταλαβαίνει. Είναι ο άνθρωπός μου».

Επιπλέον, ο τραγουδιστής εξήγησε πως: «Γενικότερα δεν υπάρχουν πράγματα κρυφά σε αυτή τη σχέση. Υπάρχει το μαζί και μας αρέσει πάρα πολύ. Είχαμε συγκατοικήσει πριν από τον γάμο. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε με την συγκατοίκηση και τον έγγαμο βίο είναι όταν χωριζόμαστε».

«Το θέμα δεν είναι αν τσακωνόμαστε ή όχι, αλλά το πόσο γρήγορα γίνεται η επανασύνδεση. Γίνεται πολύ γρήγορα», σημείωσε.