Τραγωδία στο Γκάζι: Αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. στον δήμο Αθηναίων για «λουκέτο» στο νυχτερινό κέντρο έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη 

Αίτημα προς τον Δήμο Αθηναίων έχει κάνει η Ελληνική Aστυνομία για «λουκέτο» στο νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη κοπέλα το βράδυ του Σαββάτου.

Μάλιστα, οι Αρχές έχουν κάνει αίτημα και προς το ΕΚΑΒ, ώστε να γνωστοποιηθεί πόσες διακομιδές ατόμων έγιναν το εν λόγω βράδυ από το συγκεκριμένο σημείο με συμπτώματα μέθης, καθώς και σε ποια νοσοκομεία μεταφέρθηκαν τα άτομα αυτά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα προς τον Δήμο Αθηναίων έχει γίνει από την αρχή της εβδομάδας, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των αναλύσεων, ώστε να διαπιστωθεί εάν τα μπουκάλια που κατασχέθηκαν περιείχαν νοθευμένα ποτά.

Όσον αφορά το αίτημα προς το ΕΚΑΒ για γνωστοποίηση των διακομιδών, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει ακόμα κάποια απάντηση.

Υπενθυμίζεται ότι το κορίτσι κατανάλωσε αλκοόλ το μοιραίο βράδυ, με τον ιατροδικαστή να διαπιστώνει ότι ο θάνατός της επήλθε από πνευμονική εμβολή, ενώ περισσότερο φως αναμένεται να ρίξουν και οι τοξικολογικές εξετάσεις.