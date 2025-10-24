Τραγωδία στο Γκάζι: Αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. στον δήμο Αθηναίων για «λουκέτο» στο νυχτερινό κέντρο έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στο Γκάζι: Αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. στον δήμο Αθηναίων για «λουκέτο» στο νυχτερινό κέντρο έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη 

Αίτημα προς τον Δήμο Αθηναίων έχει κάνει η Ελληνική Aστυνομία για «λουκέτο» στο νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη κοπέλα το βράδυ του Σαββάτου.

Μάλιστα, οι Αρχές έχουν κάνει αίτημα και προς το ΕΚΑΒ, ώστε να γνωστοποιηθεί πόσες διακομιδές ατόμων έγιναν το εν λόγω βράδυ από το συγκεκριμένο σημείο με συμπτώματα μέθης, καθώς και σε ποια νοσοκομεία μεταφέρθηκαν τα άτομα αυτά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα προς τον Δήμο Αθηναίων έχει γίνει από την αρχή της εβδομάδας, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των αναλύσεων, ώστε να διαπιστωθεί εάν τα μπουκάλια που κατασχέθηκαν περιείχαν νοθευμένα ποτά.

Όσον αφορά το αίτημα προς το ΕΚΑΒ για γνωστοποίηση των διακομιδών, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει ακόμα κάποια απάντηση.

Υπενθυμίζεται ότι το κορίτσι κατανάλωσε αλκοόλ το μοιραίο βράδυ, με τον ιατροδικαστή να διαπιστώνει ότι ο θάνατός της επήλθε από πνευμονική εμβολή, ενώ περισσότερο φως αναμένεται να ρίξουν και οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η MSD Ελλάδος στο 1ο One Health Summit-Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την Ενιαία Υγεία

ΙΣΑ: Η παράταση θητείας ιατρών του ΕΣΥ να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις έλλειψης προσωπικού

28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει για τις αμοιβές των εργαζομένων

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.084 προσλήψεις στο Δημόσιο: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα – Ποιους αφορά

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;

Καθαρίζεετ λάθος τον υπολογιστή σας – 8 φθηνοί και εύκολοι τρόποι για να τον κάνετε σωστά
περισσότερα
18:49 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι 11 από τους 37 συλληφθέντες – Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 11 κατηγορούμενοι (από τους 37 συνολικά), που απ...
18:47 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες σε Θεσσαλία, Στερεά και Κρήτη – Πού έδειξε ο υδράργυρος 30 βαθμούς Κελσίου

Καλοκαιρινές θερμοκρασίες επικράτησαν, σήμερα Παρασκευή 24/10 στη Θεσσαλία, στη Στερεά και στη...
18:18 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Κτηνωδία στην Ηλεία: Την πρώτη του βόλτα πήγε ο σκύλος που υπέστη σεξουαλική κακοποίηση – Βρέθηκε ο κηδεμόνας του

Διέφυγε τον κίνδυνο ο σκύλος που κακοποιήθηκε φρικτά στο Επιτάλιο Ηλείας, ενώ πήγε την πρώτη τ...
18:07 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Διονύσης Σαββόπουλος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στην Αθήνα λόγω της κηδείας

Ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το Σάββατο στην Αθήνα, λόγω της κηδείας του σπουδα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς