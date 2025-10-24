Κτηνωδία στην Ηλεία: Την πρώτη του βόλτα πήγε ο σκύλος που υπέστη σεξουαλική κακοποίηση – Βρέθηκε ο κηδεμόνας του

Διέφυγε τον κίνδυνο ο σκύλος που κακοποιήθηκε φρικτά στο Επιτάλιο Ηλείας, ενώ πήγε την πρώτη του βόλτα μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Κρεστένων, όπου υποβλήθηκε αρχικά η καταγγελία, έλαβαν καταθέσεις, παρήγγειλαν κτηνιατρική εξέταση και στη συνέχεια διαβίβασαν τη δικογραφία στο ΑΤ Πύργου, ενημερώνοντας και τον δήμο Πύργου, όπως αναφέρουν πληροφορίες της ertnews.

Όπως είναι ήδη γνωστό, η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδας ανακοίνωσε ότι δίνει αμοιβή αξίας 1.500 ευρώ σε όποιον βοηθήσει στον εντοπισμό του δράστη.

Ο κηδεμόνας του σκύλου εμφανίστηκε στις αρχές και δήλωσε ότι ο σκύλος είχε φύγει από το σπίτι του τα ξημερώματα της ημέρας του περιστατικού. Ο ίδιος προσκόμισε το βιβλιάριο υγείας και τα σχετικά έγγραφα του ζώου, στα οποία καταγράφεται και ο αριθμός μικροτσίπ, όπως υποστηρίζει το ilialive.

Κατά τον έλεγχο, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η σάρωση του τσιπ στο σώμα του ζώου, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα, χωρίς να αποκλείεται όμως το ενδεχόμενο το μικροτσίπ να έχει απενεργοποιηθεί ή μετακινηθεί. Οι αρχές από την πλευρά τους εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή έχει μεταβεί ειδική ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού.

Η Ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Επιταλίου

«Δεν θα μιλήσουμε για τα αυτονόητα. Καταδικάζουμε την αποτρόπαια πράξη εναντίον ενός αθώου, ανυπεράσπιστου πλάσματος. Στεκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων που το βρήκαν και το φροντίζουν. Ενημερωθήκαμε ότι δεν κινδυνεύει πια η ζωή του. Παλεύει να ζήσει σε έναν κόσμο όχι αγγελικά πλασμένο. Ευχόμαστε οι έρευνες να έχουν αίσιο τέλος και ο άρρωστος, διεστραμμένος, άθλιος δυνάστης του να τιμωρηθεί όπως του αξίζει. Και η τιμωρία του να αποτελέσει παράδειγμα σε όσους αρέσκονται να βασανίζουν αθώα πλάσματα. Μακάρι ο σκυλάκος να γίνει καλά και να βρεθεί μια οικογένεια που θα το αγκαλιάσει και θα απαλύνει λίγο τις πληγές της ψυχούλας του», αναφέρει η ανακοίνωση καταδικάζοντας αυτή την αποτρόπαια πράξη.

