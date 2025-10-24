Βόλος: 35χρονος απείλησε τον πρώην πεθερό και τον κουνιάδο του – «Θα σας σκοτώσω, θα σας σφάξω, θα σας βγάλω τα μάτια»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Σε ποινή φυλάκισης 21 μηνών καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 35χρονος άνδρας, που κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος της πρώην συζύγου του και των συγγενών της.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το επεισόδιο σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, όταν ο κατηγορούμενος, παρά το ότι είχε ενημερωθεί πως το παιδί του, ένα κοριτσάκι τριών ετών, ήταν άρρωστο και δεν πήγε στον παιδικό σταθμό, πήγε να το παραλάβει.

Μη βρίσκοντάς το εκεί, πήγε στο πατρικό σπίτι της πρώην συζύγου του και προσπάθησε να μπει, χωρίς επιτυχία. Στη συνέχεια, απέστειλε απειλητικά μηνύματα προς τον πρώην πεθερό και τον πρώην κουνιάδο του. Οι δύο άνδρες υπέβαλαν καταγγελία και ο 35χρονος συνελήφθη την επόμενη ημέρα.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν οι δύο μηνυτές, η πρώην σύζυγος και μία αυτόπτης μάρτυρας. Όλοι τον περιέγραψαν ως άνθρωπο οξύθυμο και απειλητικό.

Ο πεθερός ανέφερε πως δέχθηκε αλλεπάλληλες κλήσεις με απειλές όπως «Θα σας σκοτώσω, θα σας σφάξω, θα σας βγάλω τα μάτια», δηλώνοντας ότι φοβήθηκε για τη ζωή του και δεν μπόρεσε να κοιμηθεί ή να εργαστεί την επόμενη μέρα.

Η πρώην σύζυγος υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια του γάμου είχε υποστεί λεκτική και σωματική βία, ενώ ο κατηγορούμενος την είχε απομονώσει σε τροχόσπιτο σε χωριό κοντά στο Τρίκερι.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 21 μηνών, από τους οποίους θα εκτίσει άμεσα τους δύο, ενώ οι υπόλοιποι 19 θα ανασταλούν επί τριετίας.

Η έφεση του 35χρονου διατηρεί της αναστέλλουσα δύναμή της, υπό τους όρους να μην προσεγγίζει τα μέλη της οικογένειας σε ακτίνα 50 μέτρων και να μην επικοινωνεί μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η MSD Ελλάδος στο 1ο One Health Summit-Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την Ενιαία Υγεία

ΙΣΑ: Η παράταση θητείας ιατρών του ΕΣΥ να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις έλλειψης προσωπικού

28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει για τις αμοιβές των εργαζομένων

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.084 προσλήψεις στο Δημόσιο: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα – Ποιους αφορά

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;

Καθαρίζεετ λάθος τον υπολογιστή σας – 8 φθηνοί και εύκολοι τρόποι για να τον κάνετε σωστά
περισσότερα
18:49 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι 11 από τους 37 συλληφθέντες – Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 11 κατηγορούμενοι (από τους 37 συνολικά), που απ...
18:47 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες σε Θεσσαλία, Στερεά και Κρήτη – Πού έδειξε ο υδράργυρος 30 βαθμούς Κελσίου

Καλοκαιρινές θερμοκρασίες επικράτησαν, σήμερα Παρασκευή 24/10 στη Θεσσαλία, στη Στερεά και στη...
18:35 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στο Γκάζι: Αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. στον δήμο Αθηναίων για «λουκέτο» στο νυχτερινό κέντρο έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη 

Αίτημα προς τον Δήμο Αθηναίων έχει κάνει η Ελληνική Aστυνομία για «λουκέτο» στο νυχτερινό κέντ...
18:18 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Κτηνωδία στην Ηλεία: Την πρώτη του βόλτα πήγε ο σκύλος που υπέστη σεξουαλική κακοποίηση – Βρέθηκε ο κηδεμόνας του

Διέφυγε τον κίνδυνο ο σκύλος που κακοποιήθηκε φρικτά στο Επιτάλιο Ηλείας, ενώ πήγε την πρώτη τ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς