Επένδυση στη βιωσιμότητα και την ασφάλεια του Πεντελικού Όρους από την HELLENiQ ENERGY

Enikos Newsroom

Advertorial

HELLENiQ ENERGY
Επένδυση στο περιβάλλον, Επένδυση στο μέλλον.

Δωρεά 3 νέων πυροσβεστικών οχημάτων στον Σ.Π.Α.Π.

Τρία σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα δώρισε πρόσφατα η HELLENiQ ENERGY στον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.). Η επίσημη παράδοση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Κηφισιάς, σηματοδοτώντας μια ακόμη στοχευμένη δράση εταιρικής υπευθυνότητας με άμεσο και διαχρονικό αντίκτυπο. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια δωρεά. Είναι επένδυση στο μέλλον, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, μέσω της συνεργασίας με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

6 λόγοι που κάνουν αυτή την ενέργεια ουσιαστική

Η ενίσχυση του Σ.Π.Α.Π. από τα τρία νέα πυροσβεστικά οχήματα πραγματοποιείται σε πολλαπλά επίπεδα:

  1. Αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας
  2. Ταχύτερη ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
  3. Πρόληψη και περιπολίες κατά τους κρίσιμους θερινούς μήνες
  4. Άμεση ανίχνευση και αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιάς
  5. Υποστήριξη αναδασωτικών εργασιών
  6. Μεταφορά νερού και υλικών αποκατάστασης
Από αριστερά, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της HELLENiQ ENERGY κ. Σπήλιος Λιβανός, ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. και Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Βασίλης Ξυπολυτάς και δίπλα του ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης
Από αριστερά, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της HELLENiQ ENERGY κ. Σπήλιος Λιβανός, ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. και Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Βασίλης Ξυπολυτάς και δίπλα του ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης

Η ευθύνη γίνεται δέσμευση

Στη διάρκεια της τελετής, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η HELLENiQ ENERGY έχει διαχρονικά σταθεί στο πλευρό της Πολιτείας σε κρίσιμες στιγμές. Στηρίξαμε δράσεις πολιτικής προστασίας, ή άμεσες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές που έπρεπε να αντιμετωπιστούν φυσικές καταστροφές. Η νέα πρωτοβουλία μας για δωρεά των τριών πυροσβεστικών οχημάτων, έγινε αναγνωρίζοντας τη σημασία του Πεντελικού Όρους ως έναν από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της πρωτεύουσας. Η ανάγκη για την προστασία και την ανάπλασή του, είναι επιτακτική και αποτελεί επένδυση στο μέλλον και στην ποιότητα ζωής των εκατομμυρίων κατοίκων του Λεκανοπεδίου».

_2_ΣΠΑΠ:Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. και Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Βασίλης Ξυπολυτάς και ο CEO της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, κατά την τελετή παράδοσης των 3 Πυροσβεστικών οχημάτων
Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. και Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Βασίλης Ξυπολυτάς και ο CEO της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, κατά την τελετή παράδοσης των 3 Πυροσβεστικών οχημάτων

O Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. και Δήμαρχος Κηφισιάς, κ. Βασίλης Ξυπολυτάς, δήλωσε: «Η πρωτοβουλία της HELLENiQ ENERGY να δωρίσει τρία σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα προς τον Σ.Π.Α.Π. αποτελεί πράξη υψηλού συμβολισμού και ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς. Η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής δεν είναι ευθύνη μόνο του κράτους ή της αυτοδιοίκησης, αλλά κοινή υποχρέωση όλων μας. Η συγκεκριμένη δωρεά ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Δήμων-μελών του Συνδέσμου, διευκολύνοντας την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανταπόκρισή τους σε καταστάσεις κρίσης. Παράλληλα, αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πώς η υπεύθυνη εταιρική δράση μπορεί να αφήνει απτό και διαρκές θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τη HELLENiQ ENERGY για τη σταθερή της στήριξη και για τη συνέπεια, με την οποία αποδεικνύει ότι η εταιρική υπευθυνότητα μπορεί να μετατραπεί σε πράξη πραγματικής προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον».

Τα σύγχρονα πυροσβεστικά oχήματα, δωρεά της HELLENiQ ENERGY στον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού
Τα σύγχρονα πυροσβεστικά oχήματα, δωρεά της HELLENiQ ENERGY στον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού

Επένδυση στο περιβάλλον, επένδυση στο μέλλον

Η δωρεά των τριών πυροσβεστικών οχημάτων στον Σ.Π.Α.Π. δεν αποτελεί μεμονωμένη ενέργεια, αλλά μέρος της μακροχρόνιας στρατηγικής της HELLENiQ ENERGY για βιώσιμη ανάπτυξη, με έμφαση στην πρόληψη. Η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και η υποστήριξη κρίσιμων υποδομών σε περιοχές υψηλού κινδύνου είναι βασικοί άξονες της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας.

Το Πεντελικό Όρος είναι ένα από τα πλέον πολύτιμα οικοσυστήματα της Αττικής, αλλά και εξαιρετικά ευάλωτο. Η ανάγκη για ταχεία επέμβαση σε περιπτώσεις πυρκαγιάς αλλά και για διαρκή επιτήρηση και αποκατάσταση του δασικού πλούτου, είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν ουσιαστικά τον ρόλο του Συνδέσμου, δίνοντάς του τα απαραίτητα μέσα να προστατεύσει και να αναπλάσει την περιοχή.

Τα σύγχρονα πυροσβεστικά oχήματα, δωρεά της HELLENiQ ENERGY στον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού
Τα σύγχρονα πυροσβεστικά oχήματα, δωρεά της HELLENiQ ENERGY στον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού

Η HELLENiQ ENERGY συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η εταιρική ανάπτυξη μπορεί –και οφείλει– να συμπορεύεται με  σεβασμό στο περιβάλλον και τη στήριξη της κοινωνίας. Με έμφαση στη δράση και όχι στη θεωρία, η εταιρεία επενδύει σε λύσεις που αφήνουν θετικό και μετρήσιμο αποτύπωμα. 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η MSD Ελλάδος στο 1ο One Health Summit-Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την Ενιαία Υγεία

ΙΣΑ: Η παράταση θητείας ιατρών του ΕΣΥ να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις έλλειψης προσωπικού

28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει για τις αμοιβές των εργαζομένων

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.084 προσλήψεις στο Δημόσιο: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα – Ποιους αφορά

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;

Καθαρίζεετ λάθος τον υπολογιστή σας – 8 φθηνοί και εύκολοι τρόποι για να τον κάνετε σωστά
περισσότερα
16:54 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

COSMOTE GROW YOUR BUSINESS – Go Abroad: Νέος κύκλος με δωρεάν ημερίδες για την είσοδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αγορές του εξωτερικού

COSMOTE GROW YOUR BUSINESS – Go Abroad: Νέος κύκλος με δωρεάν ημερίδες για την είσοδο τω...
15:52 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

HELLENiQ ENERGY: 17 Χρόνια, 5.700 Αριστούχοι, Μια Υπόσχεση για το Μέλλον

Με σταθερή δέσμευση στην αριστεία και τη γνώση, η HELLENiQ ENERGY, από το 2009, επιβραβεύει αρ...
09:51 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

“Start your Business”: Η νέα πρωτοβουλία της COSMOTE TELEKOM που στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο ξεκίνημά τους

Δωρεάν για νέες επιχειρήσεις: 6 μήνες συνδεσιμότητα & επικοινωνία και έως 2 χρόνια εργαλεί...
13:37 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Όταν η απόσταση δεν αποτελεί εμπόδιο για την πρόσβαση στην υγεία

61 αεροδιακομιδές – 61 ζωές Η Ελλάδα, με τη μοναδική γεωμορφολογία της και τον έντονα νησιωτικ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς