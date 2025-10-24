Επένδυση στη βιωσιμότητα και την ασφάλεια του Πεντελικού Όρους από την HELLENiQ ENERGY

Δωρεά 3 νέων πυροσβεστικών οχημάτων στον Σ.Π.Α.Π.

Τρία σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα δώρισε πρόσφατα η HELLENiQ ENERGY στον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.). Η επίσημη παράδοση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Κηφισιάς, σηματοδοτώντας μια ακόμη στοχευμένη δράση εταιρικής υπευθυνότητας με άμεσο και διαχρονικό αντίκτυπο. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια δωρεά. Είναι επένδυση στο μέλλον, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, μέσω της συνεργασίας με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

6 λόγοι που κάνουν αυτή την ενέργεια ουσιαστική

Η ενίσχυση του Σ.Π.Α.Π. από τα τρία νέα πυροσβεστικά οχήματα πραγματοποιείται σε πολλαπλά επίπεδα:

Αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας Ταχύτερη ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Πρόληψη και περιπολίες κατά τους κρίσιμους θερινούς μήνες Άμεση ανίχνευση και αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιάς Υποστήριξη αναδασωτικών εργασιών Μεταφορά νερού και υλικών αποκατάστασης

Η ευθύνη γίνεται δέσμευση

Στη διάρκεια της τελετής, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η HELLENiQ ENERGY έχει διαχρονικά σταθεί στο πλευρό της Πολιτείας σε κρίσιμες στιγμές. Στηρίξαμε δράσεις πολιτικής προστασίας, ή άμεσες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές που έπρεπε να αντιμετωπιστούν φυσικές καταστροφές. Η νέα πρωτοβουλία μας για δωρεά των τριών πυροσβεστικών οχημάτων, έγινε αναγνωρίζοντας τη σημασία του Πεντελικού Όρους ως έναν από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της πρωτεύουσας. Η ανάγκη για την προστασία και την ανάπλασή του, είναι επιτακτική και αποτελεί επένδυση στο μέλλον και στην ποιότητα ζωής των εκατομμυρίων κατοίκων του Λεκανοπεδίου».

O Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. και Δήμαρχος Κηφισιάς, κ. Βασίλης Ξυπολυτάς, δήλωσε: «Η πρωτοβουλία της HELLENiQ ENERGY να δωρίσει τρία σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα προς τον Σ.Π.Α.Π. αποτελεί πράξη υψηλού συμβολισμού και ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς. Η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής δεν είναι ευθύνη μόνο του κράτους ή της αυτοδιοίκησης, αλλά κοινή υποχρέωση όλων μας. Η συγκεκριμένη δωρεά ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Δήμων-μελών του Συνδέσμου, διευκολύνοντας την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανταπόκρισή τους σε καταστάσεις κρίσης. Παράλληλα, αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πώς η υπεύθυνη εταιρική δράση μπορεί να αφήνει απτό και διαρκές θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τη HELLENiQ ENERGY για τη σταθερή της στήριξη και για τη συνέπεια, με την οποία αποδεικνύει ότι η εταιρική υπευθυνότητα μπορεί να μετατραπεί σε πράξη πραγματικής προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον».

Επένδυση στο περιβάλλον, επένδυση στο μέλλον

Η δωρεά των τριών πυροσβεστικών οχημάτων στον Σ.Π.Α.Π. δεν αποτελεί μεμονωμένη ενέργεια, αλλά μέρος της μακροχρόνιας στρατηγικής της HELLENiQ ENERGY για βιώσιμη ανάπτυξη, με έμφαση στην πρόληψη. Η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και η υποστήριξη κρίσιμων υποδομών σε περιοχές υψηλού κινδύνου είναι βασικοί άξονες της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας.

Το Πεντελικό Όρος είναι ένα από τα πλέον πολύτιμα οικοσυστήματα της Αττικής, αλλά και εξαιρετικά ευάλωτο. Η ανάγκη για ταχεία επέμβαση σε περιπτώσεις πυρκαγιάς αλλά και για διαρκή επιτήρηση και αποκατάσταση του δασικού πλούτου, είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν ουσιαστικά τον ρόλο του Συνδέσμου, δίνοντάς του τα απαραίτητα μέσα να προστατεύσει και να αναπλάσει την περιοχή.

Η HELLENiQ ENERGY συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η εταιρική ανάπτυξη μπορεί –και οφείλει– να συμπορεύεται με σεβασμό στο περιβάλλον και τη στήριξη της κοινωνίας. Με έμφαση στη δράση και όχι στη θεωρία, η εταιρεία επενδύει σε λύσεις που αφήνουν θετικό και μετρήσιμο αποτύπωμα.