Άλιμος: Αισιοδοξία για την υγεία του 15χρονου που κατέρρευσε σε γυμναστήριο – Για ένα μικρό «θαύμα» κάνουν λόγο οι γιατροί 

Αισιόδοξα είναι τα νέα για τον 15χρονο που κατέρρευσε σε γυμναστήριο στον Άλιμο και νοσηλεύεται στην εντατική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι γιατροί μιλούν για ένα μικρό «θαύμα», δύο 24ωρα μετά την ανακοπή που υπέστη το αγόρι και μπορούν να πουν, πως έχει ξεφύγει τον κίνδυνο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γιατροί έχουν ξεκινήσει σταδιακά να τον «ξυπνούν». Έχει ξεκινήσει δηλαδή η διαδικασία αποσωλήνωσης και το παιδί ανταποκρίνεται. Ο 15χρονος θα πρέπει να υποβληθεί ακόμα σε πολλές εξετάσεις, όμως, πρόκειται για ένα πολύ δυνατό αγόρι και οι γιατροί του Παίδων «Αγία Σοφία» εκτιμούν πως θα τα καταφέρει.

Υπενθυμίζεται ότι όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο 15χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή στο γυμναστήριο. Μία γιατρός που ήταν τυχαία στον χώρο ξεκίνησε να του κάνει ΚΑΡΠΑ, κάτι που όπως φαίνεται του έσωσε την ζωή μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Βίντεο με τον 15χρονο να γυμνάζεται πριν καταρρεύσει

Παράλληλα, νέο βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τον 15χρονο να γυμνάζεται μαζί με τον φίλο του λίγο πριν την κατάρρευσή του, παρουσιάζει ο Alpha.

Δείτε το βίντεο: