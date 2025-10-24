Άλιμος: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 15χρονος που υπέστη ανακοπή σε γυμναστήριο – Τι λέει η υπεύθυνη της επιχείρησης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»,  ο 15χρονος που υπέστη ανακοπή την ώρα που αθλούνταν σε γυμναστήριο στον Άλιμο. 

Μία γιατρός που ήταν στον χώρο ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, κάτι που του έσωσε τη ζωή, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Όλα συνέβησαν το απόγευμα Τετάρτης, όταν ο 15χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή στο γυμναστήριο. Άμεσα μετέβη στο σημείο ασθενοφόρο αλλά και μηχανή του ΕΚΑΒ, όπου του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Mega, καταγράφονται καρέ καρέ οι σκηνές αγωνίας. Οι διασώστες μεταφέρουν με φορείο τον 15χρονο, μαζί με πλήθος κόσμου αλλά και την Αστυνομία, που τους ακολουθούν και προσπαθούν να βοηθήσουν.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. επιστρέφουν στις μηχανές και ανοίγουν τον δρόμο στο ασθενοφόρο, προκειμένου να καταφθάσει το συντομότερο δυνατόν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη του γυμναστηρίου, όλα έγιναν μετά το τέλος μίας άσκησης που έκανε το παιδί, όταν ξαφνικά κατέρρευσε.

Από το Ασκληπιείο μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και διασωληνώθηκε. Ο 15χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, ενώ έχει και κάταγμα στο κρανίο, πιθανότατα από την πτώση μόλις έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο γυμναστήριο.

 

