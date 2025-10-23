Άλιμος: «Έπαιζε πόλο, ούτε κάπνιζε, ούτε έπινε» λέει η θεία του 15χρονου που υπέστη ανακοπή σε γυμναστήριο – Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» ο 15χρονος, ο οποίος το απόγευμα της Τετάρτης υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ έκανε προπόνηση σε γυμναστήριο στον Άλιμο.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφονται καρέ καρέ η στιγμή που ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. φτάνουν στο γυμναστήριο του Αλίμου, καθώς και οι κινήσεις των διασωστών που παραλαμβάνουν το παιδί, που μόλις έχει υποστεί καρδιακή προσβολή και ξεκινούν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

«Ο ανιψιός μου έπαιζε πόλο – ούτε κάπνιζε, ούτε έπινε, ούτε έπαιρνε αναβολικά»

Η θεία του 15χρονου, μιλώντας στο STAR λέει πως το παιδί δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας. «Πήγαινε έναν μήνα (στο γυμναστήριο), γενικά ήταν αθλητής, έπαιζε πόλο. Έχουμε πέσει τ’ ανάσκελα, τι να λέμε τώρα… Είχε κάνει και γενικές εξετάσεις αίματος, δεν βρέθηκε τίποτα. Ούτε αναβολικά έπαιρνε, ούτε έπινε, ούτε κάπνιζε – τίποτα, τίποτα», τόνισε.

Ήταν λίγο μετά τις 7 και τέταρτο το απόγευμα της Τετάρτης, όταν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης μιας άσκησης ο 15χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Αμέσως σωριάστηκε στο πάτωμα, παθαίνοντας ανακοπή καρδιάς. Επικράτησε πανικός στο γυμναστήριο στον Άλιμο και κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο «Παίδων»

Πρώτος στο σημείο έφτασε διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή, ο οποίος έκανε ΚΑΡΠΑ στο παιδί μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Όταν μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, οι γιατροί κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν, ωστόσο διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί τραύμα στο κρανίο λόγω της πτώσης, ενώ φέρει και βλάβες στον θώρακα από την ΚΑΡΠΑ, καθώς και στο ήπαρ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μαγνητική εγκεφάλου και τραχήλου δεν έδειξαν κάτι. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Γυμναστηρίων είπε ότι σε διάλογο που έχει με το αρμόδιο Υπουργείο έχουν ζητήσει ως βασική προϋπόθεση να υπάρχει απινιδωτής σε κάθε γυμναστήριο της χώρας.

«Δεν είχε κανένα πρόβλημα με την καρδιά του. Είχε κάνει πριν από έναν χρόνο εξετάσεις, επειδή είχε περάσει κορονοϊό, και είχε κάνει καρδιογράφημα, τρίπλεξ – όλα ήταν μια χαρά. Τα ψάχνει αυτά η κουνιάδα μου», προσθέτει η θεία του 15χρονου.

Υποχρεωτική η προσκόμιση εγγράφου από καρδιολόγο και η συναίνεση των γονέων

Σύμφωνα με την αλυσίδα γυμναστηρίων, για να μπορέσει ένας ανήλικος να εγγραφεί, θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από καρδιολόγο, καθώς και έντυπο συγκατάθεσης των γονέων. «Μου έχουν ζητήσει – θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα, εντός δύο μηνών, να φέρω χαρτί από καρδιολόγο, μου είπαν», τόνισε ένας αθλητής στο ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Δείτε το βίντεο:

23:27 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

23:02 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

22:46 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

22:41 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

