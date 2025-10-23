Άλιμος: Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο 15χρονος που υπέστη ανακοπή στο γυμναστήριο – Τα νεότερα για την υγεία του

Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 15χρονος που υπέστη ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο το απόγευμα της Τετάρτης (22/10).

Στο σημείο, όπου ο 15χρονος κατέρρευσε, έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μοτοσικλετιστές της ομάδας ΔΙΑΣ. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ πραγματοποιήθηκε Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Αρχικά, διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και διασωληνώθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Παίδων «Αγ. Σοφία» όπου παραμένει διασωληνωμένος.

Ο 15χρονος φέρει κάταγμα στο ινιακό οστό και στον θώρακα

Πληροφορίες της ertnews αναφέρουν πως ο 15χρονος φέρει κάταγμα στο ινιακό οστό και στον θώρακα, πιθανώς από την πρώτη και την ΚΑΡΠΑ που του έγινε, ενώ φαίνεται και μια βλάβη στο ήπαρ, που φαίνεται να συνδέεται με το γεγονός ότι έπαθε ανακοπή.

Η μαγνητική εγκεφάλου και τραχήλου δεν έδειξαν κάτι. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Γυμναστηρίων είπε ότι σε διάλογο που έχει με το αρμόδιο Υπουργείο έχουν ζητήσει ως βασική προϋπόθεση να υπάρχει απινιδωτής σε κάθε γυμναστήριο της χώρας.