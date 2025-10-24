Συνταγή για κους κους με παρμεζάνα, κολοκύθι και σολομό στο air fryer – Χρειάζεστε μόνο 30 λεπτά

Μια απλή αλλά γεμάτη γεύση συνταγή για σολομό που θα αρέσει σε όλη την οικογένεια, γεμάτη λαχανικά, πρωτεΐνες και πικάντικους σπόρους. Κους κους με παρμεζάνα, κολοκυθάκι και σολομό στο air fryer.
Είναι η ιδανική συνταγή για σολομό. Συνήθως είναι παραλλαγή του σολομού τεριγιάκι με ρύζι, σολομός με σκόρδο και λεμόνι με ζυμαρικά, ή σολομός με BBQ και πατάτες.
To υπέροχο σε αυτή τη συνταγή είναι ότι το κολοκυθάκι μπορεί να αντικατασταθεί με ένα εποχιακό λαχανικό, ώστε να την φτιάχνετε όλο το χρόνο – δοκιμάστε κουνουπίδι, μπρόκολο, φασολάκια ή ακόμα και ψητά παντζάρια.
Η παρμεζάνα, το σκόρδο και το λεμόνι είναι αυτά που ενώνουν όλο το πιάτο – το κους κους είναι αφράτο και απορροφά όλες τις γεύσεις, γίνοντας πικάντικο και ελαφρύ. Μια τέλεια συνταγή για βραδινό που θα φτιάχνετε εκείνες τις μέρες που απλώς «δεν ξέρουμε τι να φτιάξουμε για δείπνο».
Και αν δεν σας αρέσει ο σολομός, δοκιμάστε μερικές ψητές γαρίδες, ή ακόμα και ψητό κοτόπουλο. Κάντε αυτό το πιάτο δικό σας, με τα αγαπημένα σας συστατικά.
Μπορεί να βρει τη θέση του στην εβδομαδιαία σας διατροφή.
Υλικά
- 1 φλιτζάνι ξηρό κους κους
- 4 φιλέτα σολομού χωρίς πέτσα (περίπου 85-115 γρ. το καθένα)
- 1 λεμόνι
- Αλάτι και πιπέρι
- 1 κουταλιά της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
- 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
- 2 μεσαία κολοκυθάκια, κομμένα σε κύβους
- 3/4 φλιτζανιού τριμμένο τυρί παρμεζάνα
- Για γαρνίρισμα: φρέσκο βασιλικό σε φέτες και κομματάκια κόκκινου πιπεριού
Οδηγίες
- Βάλτε 1.5 φλιτζάνια νερό σε μια μέτρια κατσαρόλα και φέρτε το σε βρασμό σε υψηλή φωτιά. Όταν το νερό αρχίσει να βράζει, προσθέστε το κους κους, ανακατέψτε και μειώστε τη φωτιά σε μέτρια-χαμηλή.
- Μαγειρέψτε για 12-14 λεπτά ή μέχρι το κους κους να γίνει αφράτο και να τριπλασιαστεί σε όγκο, προσθέτοντας νερό αν χρειάζεται.
- Εν τω μεταξύ, τοποθετήστε τον σολομό σε ένα μπολ και στύψτε το λεμόνι από πάνω. Αλατοπιπερώστε γενναιόδωρα, ανακατέψτε καλά για να καλυφθεί ο σολομός, και τοποθετήστε τον στο air fryer σε μία στρώση.
- Μαγειρέψτε για 12-15 λεπτά (ανάλογα με το πάχος του σολομού) μέχρι να είναι έτοιμος.
- Ενώ μαγειρεύονται ο σολομός και το κους κους, ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε μέτρια-υψηλή φωτιά. Όταν το λάδι αρχίσει να γυαλίζει, προσθέστε το σκόρδο και μαγειρέψτε για 30 δευτερόλεπτα ή μέχρι να βγάλει άρωμα. Στη συνέχεια, προσθέστε τα κολοκυθάκια και ανακατέψτε συχνά μέχρι να μαλακώσουν στο επιθυμητό σημείο.
- Όταν το κους κους είναι έτοιμο, προσθέστε το στα κολοκυθάκια μαζί με την παρμεζάνα και αφαιρέστε από τη φωτιά. Ανακατέψτε μέχρι να ομογενοποιηθούν.
- Μοιράστε το κους κους σε μπολ, βάλτε από πάνω τον σολομό και γαρνίρετε με βασιλικό και κομματάκια κόκκινου πιπεριού. Σερβίρετε.