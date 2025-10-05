Πανεύκολη συνταγή για τραγανές μπουκιές κοτόπουλου με παρμεζάνα – Το ιδανικό ορεκτικό

Αυτή η συνταγή για κοτόπουλο με παρμεζάνα είναι η ιδανική επιλογή. Τραγανές εξωτερικά, ζουμερές εσωτερικά και με υπέροχη τυρένια γεύση, αυτές οι μπουκιές κοτόπουλου αποτελούν ιδανική επιλογή για ορεκτικό, σνακ ή ακόμα και ως προσθήκη σε μια σαλάτα.

Υλικά

1 μεγάλο αυγό

3/4 φλιτζανιού τριμμένη παρμεζάνα , χωρισμένη σε φέτες

1/4 φλιτζανιού αλεύρι ρυζιού

1 κουταλάκι του γλυκού ιταλικό καρύκευμα

1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη κρεμμυδιού

1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου

1/2 κουταλάκι του γλυκού καπνιστή πάπρικα

1/2 κουταλάκι του γλυκού τριμμένο πιπέρι

1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, χωρισμένο

350 γραμμάρια μπούτια κοτόπουλου χωρίς κόκαλα και δέρμα , κομμένα σε κομμάτια 2,5 εκ.

2 κουταλιές της σούπας ουδέτερο λάδι, όπως κανόλα ή αβοκάντο

1 κουταλάκι του γλυκού ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό

σάλτσα μαρινάρα (marinara) ζεστή, για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

Οδηγίες