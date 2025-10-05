Πανεύκολη συνταγή για τραγανές μπουκιές κοτόπουλου με παρμεζάνα – Το ιδανικό ορεκτικό

Σταματίνα Στίνη

Συνταγή για τραγανές μπουκιές κοτόπουλου με παρμεζάνα
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Αυτή η συνταγή για κοτόπουλο με παρμεζάνα είναι η ιδανική επιλογή. Τραγανές εξωτερικά, ζουμερές εσωτερικά και με υπέροχη τυρένια γεύση, αυτές οι μπουκιές κοτόπουλου αποτελούν ιδανική επιλογή για ορεκτικό, σνακ ή ακόμα και ως προσθήκη σε μια σαλάτα.

Υλικά

  • 1 μεγάλο αυγό
  • 3/4 φλιτζανιού τριμμένη παρμεζάνα , χωρισμένη σε φέτες
  • 1/4 φλιτζανιού αλεύρι ρυζιού
  • 1 κουταλάκι του γλυκού ιταλικό καρύκευμα
  • 1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη κρεμμυδιού
  • 1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου
  • 1/2 κουταλάκι του γλυκού καπνιστή πάπρικα
  • 1/2 κουταλάκι του γλυκού τριμμένο πιπέρι
  • 1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, χωρισμένο
  • 350 γραμμάρια μπούτια κοτόπουλου χωρίς κόκαλα και δέρμα , κομμένα σε κομμάτια 2,5 εκ.
  • 2 κουταλιές της σούπας ουδέτερο λάδι, όπως κανόλα ή αβοκάντο
  • 1 κουταλάκι του γλυκού ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό
  • σάλτσα μαρινάρα (marinara) ζεστή, για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

Οδηγίες

  1. Προθερμάνετε τον φούρνο στους 230°C. Στρώστε ένα μεγάλο ταψί με λαδόκολλα.
  2. Χτυπήστε ελαφρά το αυγό σε ένα μεσαίο μπολ. Σε ξεχωριστό μεσαίο μπολ, ανακατέψτε 2/3 φλιτζάνι παρμεζάνα, αλεύρι ρυζιού, ιταλικό καρύκευμα, σκόνη κρεμμυδιού, σκόνη σκόρδου, πάπρικα, πιπέρι και 1/8 κουταλάκι του γλυκού αλάτι.
  3. Στεγνώστε τα κομμάτια κοτόπουλου με χαρτί κουζίνας. Προσθέστε το μισό κοτόπουλο στο αυγό και ανακατέψτε για να καλυφθούν. Αφήστε το περιττό αυγό να στραγγίσει.
  4. Μεταφέρετε το κοτόπουλο στο μείγμα παρμεζάνας. Ανακατέψτε για να καλυφθούν πλήρως και χτυπήστε ελαφρά για να κολλήσουν.
  5. Τοποθετήστε τα κομμάτια κοτόπουλου στο προετοιμασμένο ταψί. Επαναλάβετε με το υπόλοιπο κοτόπουλο. Ρίξτε το υπόλοιπο μείγμα αυγών και παρμεζάνας. Περιχύστε τα κομμάτια κοτόπουλου με 1 κουταλιά της σούπας λάδι και γυρίστε τα για να καλυφθούν. Περιχύστε με την υπόλοιπη 1 κουταλιά της σούπας λάδι.
  6. Ψήστε, γυρίζοντας τα κομμάτια μία φορά, μέχρι να ροδίσουν, να γίνουν τραγανά και ένα θερμόμετρο άμεσης ανάγνωσης που εισάγεται στο πιο παχύ μέρος να δείχνει 74°C, για 16 έως 18 λεπτά.
  7. Αφαιρέστε τα και πασπαλίστε αμέσως με το υπόλοιπο 1/8 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Μεταφέρετε σε μια πιατέλα σερβιρίσματος και πασπαλίστε με τις υπόλοιπες 2 κουταλιές της σούπας παρμεζάνα και μαϊντανό.
  8. Σερβίρετε με σάλτσα μαρινάρα, αν θέλετε.

06:15 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

