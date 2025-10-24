Kizilelma: Η Τουρκία μετατρέπει το drone που κατασκευάζει σε μαχητικό με ραντάρ AESA

Η Τουρκία επενδύει συνεχώς στο κομμάτι των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – drones παρουσιάζοντας όλο και πιο εξελιγμένες εκδόσεις. Πρόσφατα ανακοίνωσε ότι προχωρά και στην παραγωγή των ραντάρ AESA, με τα οποία θα εξοπλίζει τα πρώτα jet – UAV Kizilelma.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Bayraktar, η εταιρεία παραγωγής drones του γαμπρού του Ερντογάν, ανακοίνωσε ότι το Μη Επανδρωμένο Αεροπλάνο – UAV, KIZILELMA, που εφοδιάζεται με jet κινητήρα, πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση με το ραντάρ MURAD AESA.

Αναφέρεται ότι, μαζί με το ραντάρ MURAD AESA, η KIZILELMA πραγματοποίησε επίσης την πρώτη της πτήση με το σύστημα TOYGUN. Το ραντάρ MURAD AESA και το ηλεκτροοπτικό σύστημα αισθητήρων TOYGUN αναπτύσσονται από την ASELSAN. Πιο προηγμένα προϊόντα που θα αναπτυχθούν από αυτά τα συστήματα σχεδιάζονται επίσης για χρήση στο MMU KAAN.

Το ραντάρ AESA σημαίνει Active Electronically Scanned Array, δηλαδή Ενεργητική Ηλεκτρονική Σάρωση Συστοιχίας. Πρόκειται για έναν τύπο ραντάρ τεχνολογίας φασικής συστοιχίας (Phased Array) που θεωρείται η κορυφή της τεχνολογίας ραντάρ, ειδικά στα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη. Και η ανάπτυξη κι εξέλιξη ενός τέτοιου ραντάρ από την Τουρκία δείχνει πολλά για τα άμεσα μελλοντικά της σχέδια.

Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι το MURAD 100-A είναι ένα πρωτοποριακό, πολυλειτουργικό ραντάρ ελέγχου πυρός ικανό για ευέλικτη ηλεκτρονική διεύθυνση δέσμης και ταυτόχρονη εμπλοκή αέρος-αέρος/αέρος-εδάφους χάρη στην αρχιτεκτονική AESA που διαθέτει.

Συνδυάζει την εμπλοκή αέρος-αέρος με τις δυνατότητες καθοδήγησης πυραύλων πέραν της οπτικής εμβέλειας (BVR), έχει αλλάξει τα δεδομένα στον σημερινό αεροπορικό πόλεμο. Δεδομένου του αυξανόμενου ρόλου των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο πεδίο της μάχης, το ραντάρ MURAD 100-A, το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί τόσο σε μαχητικά αεροσκάφη όσο και σε UAV, είναι απαραίτητο για όλα τα αεροσκάφη για να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή υπεροχή στον αεροπορικό πόλεμο.

Με απλά λόγια, η Τουρκία προχωρά στην δημιουργία Μη Επανδρωμένων Μαχητικών, τα οποία κατά σμήνη θα μπορούν να επιχειρούν από αεροδρόμια ή το ελικοπτεροφόρο ANADOLU δημιουργώντας πρόσθετους πονοκέφαλους.

Σε ότι αφορά το TOYGUN διαθέτει σύστημα απεικόνισης υπέρυθρης ακτινοβολίας ανάλυσης 1280×1024 και προσδιοριστή λέιζερ που λειτουργεί στη ζώνη MWIR.

Το σύστημα απεικόνισης υπέρυθρης ακτινοβολίας περιλαμβάνει επίσης μεθόδους βελτίωσης εικόνας για την υποστήριξη υψηλής ανάλυσης, όπως εξομάλυνση άκρων και γωνιών, ευκρίνεια εικόνας, ισοστάθμιση ιστογράμματος, εξισορρόπηση ασπρόμαυρου, αφαίρεση/ελαχιστοποίηση ομίχλης, θολώματος και ατμοσφαιρικών φαινομένων, υπερανάλυση, διόρθωση αναταράξεων και βελτίωση στόχου.

Το TOYGUN, κατά τους Τούρκους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αποστολές όπως μάχη αέρος-αέρος, μάχη αέρος-εδάφους, αναγνώριση, επιτήρηση και στόχευση, διαθέτει μέτρηση εμβέλειας λέιζερ έως 35 χλμ., Αυτόματη Λήψη Στόχου (ATA), Παρακολούθηση Μονού/Πολλαπλού Στόχου και Μηχανική Σταθεροποίηση 2 Αξόνων + Οπτική Σταθεροποίηση 2 Αξόνων.

Το TOYGUN μπορεί επίσης να προσδιορίσει τις συντεταγμένες των εντοπισμένων στόχων χρησιμοποιώντας εσωτερικό GPS + Μονάδα Αδρανειακής Μέτρησης + Εξωτερικό ANS.