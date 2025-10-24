Απώλεια βάρους: Τα 2 μπαχαρικά που βοηθούν στο αδυνάτισμα σε συνδυασμό με ισορροπημένη διατροφή, σύμφωνα με ειδικό

Με την παχυσαρκία να αυξάνεται παγκοσμίως και τις επιπτώσεις της στην υγεία να είναι σοβαρές, πολλοί αναζητούν φυσικές και αποτελεσματικές λύσεις με στόχο την απώλεια βάρους. Αν και η τακτική άσκηση και η ισορροπημένη διατροφή παραμένουν οι βασικοί πυλώνες για αδυνάτισμα, νέες έρευνες δείχνουν ότι ορισμένα μπαχαρικά, μπορούν να προσφέρουν σημαντική υποστήριξη στη διαχείριση του σωματικού βάρους. Ανακαλύψτε πώς αυτά τα δύο ισχυρά φυσικά συστατικά μπορούν να ενισχύσουν τον μεταβολισμό, να ρυθμίσουν το σάκχαρο και να συμβάλουν στη συνολική υγεία σου.

Τα 2 μπαχαρικά που μπορούν να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με φαρμακοποιό

Αν και δεν υπάρχει μαγική λύση για την απώλεια βάρους, η προσθήκη συγκεκριμένων μπαχαρικών στη διατροφή σας μπορεί να ενισχύσει τις προσπάθειες διαχείρισης βάρους με φυσικό τρόπο. Ένας ειδικός στον τομέα της υγείας αποκάλυψε ότι δύο γνωστά μπαχαρικά και συγκεκριμένα η κανέλα και ο κουρκουμάς, μπορούν να συμβάλλουν στην απώλεια βάρους, όταν συνδυάζονται με μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή.

Το υπερβολικό βάρος ή η παχυσαρκία αποτελούν σοβαρούς παράγοντες κινδύνου για πολλές χρόνιες παθήσεις, όπως:

ο διαβήτης τύπου 2,

τα καρδιαγγειακά νοσήματα και

η λιπώδης διήθηση του ήπατος.

Γι’ αυτό και πολλοί άνθρωποι επιδιώκουν να χάσουν βάρος με φυσικό και ασφαλή τρόπο.

Η τακτική άσκηση και η υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής είναι αποδεδειγμένες μέθοδοι για την απώλεια βάρους. Ωστόσο, ο φαρμακοποιός Abbas Kanani από το Chemist Click Online Pharmacy, ανέφερε ότι η προσθήκη κανέλας και κουρκουμά στα γεύματα μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στη διαδικασία αυτή.

Πώς βοηθούν η κανέλα και ο κουρκουμάς στην απώλεια βάρους

Ο Kanani εξήγησε: «Ορισμένα μπαχαρικά, όπως η κανέλα και ο κουρκουμάς, έχουν μελετηθεί για την ικανότητά τους να ρυθμίζουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Η κανέλα έχει βρεθεί ότι βελτιώνει τον μεταβολισμό της γλυκόζης. Ο κουρκουμάς και ειδικότερα η δραστική του ουσία κουρκουμίνη, μπορεί να συμβάλλει στη ρύθμιση του σακχάρου, στη μείωση της φλεγμονής και στη βελτίωση της λειτουργίας του παγκρέατος. Παράλληλα, το τζίντζερ φαίνεται να ενισχύει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, μειώνει το σάκχαρο νηστείας και ενισχύει τον μεταβολισμό της γλυκόζης», συμπλήρωσε.

Μέσω της σταθεροποίησης του σακχάρου στο αίμα, τα μπαχαρικά αυτά μπορούν να μειώσουν τις λιγούρες για γλυκά και να διευκολύνουν την απώλεια βάρους. Ωστόσο, ο ειδικός προειδοποίησε: «Παρόλο που οι μελέτες είναι ενθαρρυντικές, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθεί η ακριβής επίδραση αυτών των μπαχαρικών στην απώλεια βάρους».

Τι δείχνουν οι έρευνες

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Clinical Nutrition το 2020 έδειξε ότι η λήψη έως και 2 γραμμαρίων κανέλας την ημέρα για 12 εβδομάδες οδήγησε σε σημαντική μείωση του σωματικού βάρους, της περιφέρειας μέσης και της λιπώδους μάζας. Συγκεκριμένα, οι επιδράσεις ήταν πιο εμφανείς σε άτομα κάτω των 50 ετών με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) άνω των 30. «Η λήψη κανέλας μπορεί να προταθεί ως ένα φυσικό συμπλήρωμα στην προσπάθεια διαχείρισης της παχυσαρκίας».

Αντίστοιχα, έρευνα στο International Journal of Molecular Science το 2022 μελέτησε την κουρκουμίνη, τη δραστική ουσία του κουρκουμά και διαπίστωσε ότι έχει αντιφλεγμονώδη δράση και συμβάλλει στη βελτίωση του μεταβολισμού του λίπους. «Η κουρκουμίνη φαίνεται να αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη φυσική ένωση, με φαρμακολογικές ιδιότητες που ενδέχεται να βοηθήσουν στην πρόληψη της παχυσαρκίας», ανέφεραν οι ερευνητές, προσθέτοντας ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες σε ανθρώπους.

Αν ψάχνετε φυσικούς τρόπους για να χάσετε βάρος, η προσθήκη κανέλας και κουρκουμά στη διατροφή σας ίσως είναι μια απλή, αλλά αποτελεσματική στρατηγική. Φυσικά, η συμβουλή του γιατρού ή του διατροφολόγου σας είναι απαραίτητη, πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα απώλειας βάρους.