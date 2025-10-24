Γιάννα Σταυράκη: «Τον γιο μου τον χάρισα στην Παναγία – Είναι η κοινή μας μάνα»

Στην απόφαση του γιου της να ακολουθήσει τον δρόμο του μοναχισμού και της ιεροσύνης αναφέρθηκε η Γιάννα Σταυράκη, το πρωινό της Πέμπτης (23/10), στη συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα του Πρωινού.

«Όταν έφυγε το παιδί μου, ένας μεγάλος κύκλος ανθρώπων της ηλικίας μου μου επιτέθηκε κυριολεκτικά. Και εμένα και του πατέρα του. Με σταύρωσαν. “Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα άνοιγα έναν λάκκο και θα έμπαινα μέσα” μου έλεγαν, μπροστά μου» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η γνωστή ηθοποιός.

«Εγώ τον χάρισα στην Παναγία. Είναι η κοινή μας μάνα. Ο μοναχισμός σαν ιδέα και ξενίζει και τρομάζει, γιατί ο δρόμος του είναι αντισυμβατικός και η κοινωνία έχει άλλα στερεότυπα για τα παιδιά που μεγαλώνει», τόνισε στη συνέχεια.

«Μια βλέψη μόνο είχα. Να δω το παιδί μου ευτυχισμένο. Και γω και ο πατέρας του. Να έχει πληρότητα και να είναι ελεύθερος στις επιλογές του. Όταν εμπιστεύεσαι τόσο πολύ το παιδί σου στις αποφάσεις του, πιστεύεις σ’ αυτόν» συμπλήρωσε η Γιάννα Σταυράκη.

