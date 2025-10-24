Κόνι Μεταξά: Η αντίδραση σε ερώτηση για τον πρώην σύζυγό της – «Περσινά ξινά σταφύλια»

Παρούσα στο listening party για το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα ήταν η Κόνι Μεταξά.

Η τραγουδίστρια δέχθηκε ερώτηση για τις σχέσεις που διατηρεί ο πατέρας της, Λευτέρης Πανταζής, με τον πρώην σύζυγό της, Μάριο Καπότση. «Περσινά ξινά σταφύλια» απάντησε.

«Το σχήμα του πατέρα μου με την Άντζελα Δημητρίου νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά. Είχε τεράστια επιτυχία και στο παρελθόν, είναι ένα δίδυμο που δεν υπάρχει περίπτωση να μην πετύχει», είπε αρχικά η Κόνι Μεταξά για τη συνεργασία των δύο τραγουδιστών στο νέο νυχτερινό σχήμα στην “Αθηναία”.

«Αφαίρεσα τα χείλη μου, γιατί είχαν περάσει πάρα πολλά χρόνια και το υλικό είχε μετακινηθεί, έπρεπε να τα βγάλω», απάντησε η τραγουδίστρια σε σχετική ερώτηση που της έγινε αμέσως μετά.