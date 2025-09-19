Λευτέρης Πανταζής για Κόνι Μεταξά: «Είναι μικρή ακόμα, δεν ξέρει»

Ο Λευτέρης Πανταζής βρέθηκε καλεσμένος στο «Πρωινό» την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου και μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα για το παράπονο που είχε εκφράσει πριν από λίγο καιρό η κόρη του, Κόνι Μεταξά, στην εκπομπή του ΑΝΤ1. Η Κόνι είχε δηλώσει ότι δεν της αρέσει που ο πατέρας της διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Μάριο Καπότση.

Ο τραγουδιστής τοποθετήθηκε ξεκάθαρα, εξηγώντας ότι δεν θεωρεί σωστό να κόψει φιλίες και συνεργασίες εξαιτίας της επιθυμίας της κόρης του. «Θα πω ότι είναι μικρή ακόμα, δεν ξέρει. Εγώ κάνω χρόνια παρέα με σένα, επειδή δεν θέλει η κόρη μου ξαφνικά εσένα για κάποιο λόγο, εγώ πρέπει να κόψω τους δεσμούς μου μαζί σου; Πώς θα το δικαιολογήσω; Πόσο μάλλον αν έχουμε και κάποιες δουλειές μαζί. Κάνω πράγματα γενικά και σαν επιχειρηματίας», είπε αρχικά ο Λευτέρης Πανταζής.

Στη συνέχεια, μίλησε για τη σχέση που είχε χτίσει με τον Καπότση, καθώς έζησαν μαζί για χρόνια. «Με έναν άνθρωπο που ζούσαμε στο ίδιο σπίτι 6 χρόνια, έχουμε δεθεί και σαν φίλοι. Ξαφνικά εσύ θέλεις να κάνεις κάτι διαφορετικό. Εγώ μαζί σου είμαι, το παιδί μου είσαι, θέλω να είσαι καλά και όποτε με χρειάζεσαι πάντα εκεί θα είμαι. Δεν μπορείς όμως να μου απαγορεύσεις να κάνω παρέα με τους φίλους και συνεργάτες μου επειδή έτσι θέλεις. Δεν είναι σωστό νομίζω», τόνισε ο τραγουδιστής.