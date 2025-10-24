Δύο επιχειρήσεις διάσωσης τουριστριών στο Ζαγόρι – Η μία τραυματίστηκε, η δεύτερη έχασε τον προσανατολισμό της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης τουριστριών στο Ζαγόρι – Η μία τραυματίστηκε, η δεύτερη έχασε τον προσανατολισμό της

Με επιτυχία στέφθηκαν χθες (23/10) οι επιχειρήσεις διάσωσης δύο τουριστριών από το Ισραήλ στο Ζαγόρι.

Η πρώτη επιχείρηση αφορούσε γυναίκα που τραυματίστηκε στον αστράγαλο ενώ περπατούσε σε μονοπάτι στην κοινότητα Βίκου και μεταφέρθηκε με ασφάλεια από δυνάμεις της 5ης ΕΜΑΚ, της ΕΜΟΔΕ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων, με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Τσεπέλοβο, όπου εντοπίστηκε νεαρή περιπατήτρια που είχε χάσει τον προσανατολισμό της. Στην προσπάθεια συμμετείχαν 14 πυροσβέστες, αστυνομικοί και ο πρόεδρος της κοινότητας, οι οποίοι τη μετέφεραν με ασφάλεια σε προστατευμένο σημείο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νόμος υπάρχει, έλεγχος όχι: 92% των 16χρονων βρίσκει εύκολα αλκοόλ

6 τροφές με περισσότερη βιταμίνη Α από ένα καρότο

Νέο application: Καταγγελίες για την ακρίβεια με ένα κλικ – Πώς θα λειτουργεί το νέο ψηφιακό «όπλο»

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Πιστώθηκαν νέες επιδοτήσεις σε 1.392 δικαιούχους

Οδηγός Tesla αποκαλύπτει πόσο του κοστίζει να ταξιδεύει κάθε 1.000 μίλια

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα άνδρα που μαζεύει φύλλα σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:35 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Κρήτη: Μεθυσμένος 28χρονος χτύπησε στο κεφάλι και στα πόδια την σύντροφό του 

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε σε ξενοδοχείο της Κρήτης όταν ζευγάρι τουριστών, από την Πολωνία,...
08:50 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Άλιμος: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 15χρονος που υπέστη ανακοπή σε γυμναστήριο – Τι λέει η υπεύθυνη της επιχείρησης

Διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σο...
08:17 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Λάρισα: Σήμερα η νεκροψία – νεκροτομή για την αιτία θανάτου του μόλις ενός μηνός βρέφους

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου τ...
07:55 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

LIVE η κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Αυξημένη είναι η κίνηση για ακόμη ένα πρωινό στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς