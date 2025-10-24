Καραϊβική: Η στιγμή που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανοίγουν πυρ εναντίον σκάφους που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά

Enikos Newsroom

διεθνή

Καραϊβική: Η στιγμή που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανοίγουν πυρ εναντίον σκάφους που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν άλλη μια επίθεση εναντίον σκάφους στην Καραϊβική, το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά, ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, συμπληρώνοντας πως σκοτώθηκαν οι έξι επιβαίνοντες.

«Χθες το βράδυ, κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση εναντίον σκάφους που χρησιμοποιούσε η Tren de Aragua», μια βενεζουελάνικη συμμορία που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» από την Ουάσινγκτον, ανέφερε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Έξι ναρκοτρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος την ώρα της επίθεσης, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα – και ήταν το πρώτο νυχτερινό πλήγμα. Οι έξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

 

Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο δέκα πλήγματα εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 43 νεκρούς.

Αν και ο Hegseth δεν παρείχε κανένα στοιχείο για το τι μετέφερε το σκάφος, δημοσίευσε ένα βίντεο περίπου 20 δευτερολέπτων που φαίνεται να δείχνει το σκάφος μέσα στο νερό πριν χτυπηθεί από τουλάχιστον ένα βλήμα και εκραγεί.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να ενημερώσει το αμερικανικό Κογκρέσο για τις επιχειρήσεις κατά των καρτέλ ναρκωτικών και ότι αν και δεν χρειάζεται κήρυξη πολέμου, οι επιχειρήσεις κατά των καρτέλ στην ξηρά θα είναι οι επόμενες.

Ο αμερικανικός στρατός έχει αυξήσει την παρουσία του στην Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αντιτορπιλικών με κατευθυνόμενους πυραύλους,  μαχητικών αεροσκαφών F-35, ενός πυρηνικού υποβρυχίου και χιλιάδων στρατιωτών.

Οι ΗΠΑ έχουν σήμερα περίπου 10.000 στρατιώτες στην Καραϊβική – τη μεγαλύτερη δύναμη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, συμπεριλαμβανομένων επίσης, μη επανδρωμένων αεροσκαφών MQ-9 Reaper, αναγνωριστικών αεροσκαφών P-8 Poseidon και βομβαρδιστικών B-52.

Μεταξύ του στόλου, και προκαλώντας συναγερμό στους ειδικούς σε θέματα άμυνας, είναι η παρουσία ενός “πλοίου-φάντασμα” των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων, το οποίο μετακινήθηκε στην περιοχή στα τέλη του περασμένου μήνα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 σημάδια ότι γερνάτε καλύτερα από ό,τι οι συνομήλικοί σας

Η MSD Ελλάδος στο 1ο One Health Summit-Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την Ενιαία Υγεία

Commerzbank: Γιατί η τράπεζα προτιμά να επενδύσει σε ομόλογα της Ελλάδας

ΕΟΦ: Δεν υφίσταται αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα και στην ΕΕ

«Πού είναι οι εξωγήινοι;» – Νέα μελέτη υποστηρίζει ότι πιο κοντινοί τεχνολογικά προηγμένοι κοσμικοί πολιτισμοί βρίσκονται 3...

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 3 κάμπιες στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:26 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Ζελένσκι: Ζήτησε από τη «Συμμαχία των Προθύμων» όπλα μεγάλου βεληνεκούς – Στάρμερ: «Το μέλλον της Ουκρανίας είναι το μέλλον μας»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε σήμερα τους συμμάχους του Κιέβου που συμμετέ...
20:09 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Ιταλία: Σχεδόν 4.400 άτομα έχουν υποστεί κακοποίηση από ιερείς από το 2020 – Έκθεση-σοκ για την Καθολική Εκκλησία

Στην Ιταλία, το ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς της Καθολικής Εκκλησίας φαίνε...
19:37 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Χαμάς: Παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας μια προσωρινή ανεξάρτητη επιτροπή

Οι εκπρόσωποι των παλαιστινιακών κινημάτων, μεταξύ των οποίων και εκείνοι της Χαμάς, που συναν...
19:28 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Λούβρο: Ποιος είναι ο μυστηριώδης άνδρας «ντετέκτιβ» που δίχασε τα social media; – Οι θεωρίες και η αλήθεια για τον Γάλλο «Ηρακλή Πουαρό»

Μία απλή φωτογραφία από το προαύλιο του Λούβρου έγινε viral, προκαλώντας κύμα θεωριών στο διαδ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς