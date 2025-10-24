Καραϊβική: Η στιγμή που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανοίγουν πυρ εναντίον σκάφους που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν άλλη μια επίθεση εναντίον σκάφους στην Καραϊβική, το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά, ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, συμπληρώνοντας πως σκοτώθηκαν οι έξι επιβαίνοντες.

«Χθες το βράδυ, κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση εναντίον σκάφους που χρησιμοποιούσε η Tren de Aragua», μια βενεζουελάνικη συμμορία που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» από την Ουάσινγκτον, ανέφερε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Έξι ναρκοτρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος την ώρα της επίθεσης, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα – και ήταν το πρώτο νυχτερινό πλήγμα. Οι έξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea. The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο δέκα πλήγματα εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 43 νεκρούς.

Αν και ο Hegseth δεν παρείχε κανένα στοιχείο για το τι μετέφερε το σκάφος, δημοσίευσε ένα βίντεο περίπου 20 δευτερολέπτων που φαίνεται να δείχνει το σκάφος μέσα στο νερό πριν χτυπηθεί από τουλάχιστον ένα βλήμα και εκραγεί.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να ενημερώσει το αμερικανικό Κογκρέσο για τις επιχειρήσεις κατά των καρτέλ ναρκωτικών και ότι αν και δεν χρειάζεται κήρυξη πολέμου, οι επιχειρήσεις κατά των καρτέλ στην ξηρά θα είναι οι επόμενες.

Ο αμερικανικός στρατός έχει αυξήσει την παρουσία του στην Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αντιτορπιλικών με κατευθυνόμενους πυραύλους, μαχητικών αεροσκαφών F-35, ενός πυρηνικού υποβρυχίου και χιλιάδων στρατιωτών.

Οι ΗΠΑ έχουν σήμερα περίπου 10.000 στρατιώτες στην Καραϊβική – τη μεγαλύτερη δύναμη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, συμπεριλαμβανομένων επίσης, μη επανδρωμένων αεροσκαφών MQ-9 Reaper, αναγνωριστικών αεροσκαφών P-8 Poseidon και βομβαρδιστικών B-52.

Μεταξύ του στόλου, και προκαλώντας συναγερμό στους ειδικούς σε θέματα άμυνας, είναι η παρουσία ενός “πλοίου-φάντασμα” των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων, το οποίο μετακινήθηκε στην περιοχή στα τέλη του περασμένου μήνα.