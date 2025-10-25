Τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά – Ανδρουλάκης: Θα μας εμπνέουν πάντα οι αγώνες που έδωσε

Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν από τον αδόκητο χαμό της Φώφης Γεννηματά έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. «Οι αγώνες της για τη μείωση των ανισοτήτων, την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, την ισότητα των φύλων θα μας εμπνέουν πάντα», αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του.

«Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ημέρα που «έφυγε» από κοντά μας η αείμνηστη Πρόεδρος του Κινήματος μας, Φώφη Γεννηματά. Με το πολιτικό σθένος που διέθετε, ανέλαβε το βάρος της ευθύνης να κρατήσει ζωντανή τη Δημοκρατική Παράταξη σε πολύ δύσκολους καιρούς για την πατρίδα μας. Κυρίως, όμως, κατάφερε να κρατήσει ζωντανή τη σπίθα της προόδου από τις συμπληγάδες του λαϊκισμού και της αναξιοπιστίας», τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης και προσθέτει: «Οι αγώνες της για τη μείωση των ανισοτήτων, την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, την ισότητα των φύλων θα μας εμπνέουν πάντα. Συνεχίζουμε στον δρόμο που και η Φώφη χάραξε, ένα δρόμο ενότητας και αυτονομίας».