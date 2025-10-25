Λάουρα Νάργες: «Φοβόμουν να μείνω ξανά έγκυος, γιατί πέρασα πολύ δύσκολα στην εγκυμοσύνη»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Λάουρα Νάργες
Φωτογραφία: Instagram/lauranarjes

Η Λάουρα Νάργες ήταν καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube, όπου μεταξύ άλλων εξομολογήθηκε πως στο μέλλον θα ήθελε να μεγαλώσει η οικογένειά της και εξήγησε τον λόγο που δεν έχουν αποκτήσει ακόμα άλλο παιδί, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «θα πάμε και για τρίτο και μακάρι να φτάσουμε τα πέντε».

Η παρουσιάστρια, και ο Χρήστος Σαντικάι είναι μαζί από το 2021. Τον Σεπτέμβριο του 2022 ήρθε στην ζωή ο καρπός του έρωτά τους, ένα αγοράκι, το οποίο πήρε το όνομα Αλέξανδρος.

«Δεν αισθανόμουν από πάντα μαμά, απλά αισθανόμουν ότι θέλω να κάνω μεγάλη οικογένεια. Εύχομαι να προλάβω χρονικά να το κάνω. Φοβόμουν να μείνω ξανά έγκυος, αλλιώς θα είχαμε ήδη το δεύτερο παιδί, γιατί πέρασα πολύ δύσκολα στην εγκυμοσύνη», εξομολογήθηκε η Λάουρα Νάργες στη διάρκεια της συνέντευξής της.

Ακόμα, η γνωστή παρουσιάστρια εξήγησε πως: «Τώρα αρχίζω λίγο και το ξεπερνάω. Μου έχουν βγει στην επιφάνεια, λόγω της εγκυμοσύνης, επειδή ήταν ψυχολογικά ένα τραυματικό γεγονός, κάποια πράγματα που θέλουν διαχείριση. Όταν θα είμαι έτοιμη, που σιγά σιγά αρχίζω να νιώθω, θα πάμε και για δεύτερο. Θέλουμε να πάμε και για τρίτο σίγουρα και μακάρι να φτάσουμε τα πέντε. Αυτός θα ήταν ο στόχος μου. Ιδανικά τρία παιδάκια. Θέλω να γίνεται τις Κυριακές χαμός».

