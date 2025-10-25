Κάμαλα Χάρις: «Δεν έχω τελειώσει» – Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ

Η πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Κάμαλα Χάρις, δήλωσε ότι ενδέχεται να θέσει ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ.

Στην πρώτη της συνέντευξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Κάμαλα Χάρις είπε στο ΒΒC ότι θα μπορούσε «ενδεχομένως» να γίνει πρόεδρος κάποια μέρα και εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι στο μέλλον θα υπάρξει γυναίκα στον Λευκό Οίκο.

Κάνοντας την πιο σαφή μέχρι σήμερα ένδειξη ότι θα επιδιώξει νέα προεδρική υποψηφιότητα το 2028, έπειτα από την ήττα της από τον Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, η Κάμαλα Χάρις απέρριψε τις δημοσκοπήσεις που την εμφανίζουν ως αουτσάιντερ για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις επόμενες εκλογές.

Η Κάμαλα Χάρις δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση, αλλά τόνισε πως εξακολουθεί να θεωρεί ότι έχει μέλλον στην πολιτική. «Δεν έχω τελειώσει», είπε η πρώην αντιπρόεδρος. «Έχω ζήσει ολόκληρη την καριέρα μου ως μια ζωή προσφοράς — και αυτό είναι μέσα στο αίμα μου».

Καθώς το Δημοκρατικό Κόμμα αναζητά απαντήσεις για την καθοριστική νίκη του Ρεπουμπλικανού Ντόναλντ Τραμπ πριν από έναν χρόνο, μεγάλο μέρος της ευθύνης έχει αποδοθεί στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, επειδή δεν αποσύρθηκε νωρίτερα.

Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί επίσης ερωτήματα σχετικά με το αν η Κάμαλα Χάρις θα μπορούσε να έχει διεξαγάγει μια καλύτερη προεκλογική εκστρατεία και να έχει διατυπώσει ένα πιο ξεκάθαρο μήνυμα για το ζήτημα νούμερο ένα — την οικονομία.

Η Κάμαλα Χάρις είπε επίσης ότι πιστεύει πως οι προβλέψεις που είχε κάνει για τον Ντόναλντ Τραμπ – ότι θα συμπεριφερόταν ως φασίστας και θα κυβερνούσε αυταρχικά – έχουν επαληθευτεί. «Είπε ότι θα εργαλειοποιούσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης — και αυτό ακριβώς έχει κάνει», δήλωσε.

Επισήμανε την αναστολή της εκπομπής του παρουσιαστή της late-night τηλεόρασης Τζίμι Κίμελ από το δίκτυο ABC, αφού εκείνος έκανε ένα αστείο για την αντίδραση των Ρεπουμπλικανών στον θάνατο του δεξιού influencer Τσάρλι Κερκ.

Η απομάκρυνσή του από τον αέρα, την οποία ο Τραμπ χαιρέτισε, έγινε μετά την απειλή του ρυθμιστικού φορέα που είχε διορίσει ο ίδιος ο Τραμπ προς το δίκτυο που μετέδιδε την εκπομπή του Κίμελ.

«Αν δει κανείς τι έχει συμβεί, όσον αφορά τον τρόπο που έχει εργαλειοποιήσει, για παράδειγμα, ομοσπονδιακές υπηρεσίες για να στραφεί εναντίον πολιτικών σατιρικών… Το δέρμα του είναι τόσο λεπτό που δεν μπορούσε να αντέξει την κριτική ενός αστείου, και επιχείρησε να κλείσει ολόκληρο έναν οργανισμό ΜΜΕ στη διαδικασία αυτή».

Η Κάμαλα Χάρις επέκρινε επίσης τους επιχειρηματικούς ηγέτες και τους θεσμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι, κατά την άποψή της, έχουν υποκύψει υπερβολικά εύκολα στις απαιτήσεις του προέδρου. «Υπάρχουν πολλοί… που έχουν υποταχθεί από την πρώτη κιόλας μέρα, που γονατίζουν στα πόδια ενός τυράννου — πιστεύω για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων επειδή θέλουν να βρίσκονται κοντά στην εξουσία, επειδή ίσως θέλουν να εγκριθεί μια συγχώνευση ή να αποφύγουν μια έρευνα», δήλωσε.