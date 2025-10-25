Πλήγμα του Ισραήλ στην κεντρική Γάζα – «Στόχος τρομοκράτης της Ισλαμικής Τζιχάντ»

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα
Photo: AP

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι εξαπέλυσε ένα «στοχευμένο πλήγμα» εναντίον της Ισλαμικής Τζιχάντ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, στόχος ήταν ένα πρόσωπο που σχεδίαζε επίσης εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών.

«Πριν από λίγο, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε ένα πλήγμα ακριβείας στην περιοχή του Νουσεϊράτ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, στοχεύοντας έναν τρομοκράτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ που σκόπευε να διαπράξει επικείμενη τρομοκρατική επίθεση εναντίον στρατιωτών του ισραηλινού στρατού» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τέσσερις τραυματίες

Η  Ισλαμική Τζιχάντ προς το παρόν δεν έχει σχολιάσει αυτήν την ανακοίνωση.  Από τον βομβαρδισμό χτυπήθηκε ένα αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με το νοσοκομείο Αλ Άουντα. «Το νοσοκομείο παρέλαβε τέσσερις τραυματίες αφού ο κατοχικός ισραηλινός στρατός στόχευσε ένα πολιτικό αυτοκίνητο στη ζώνη του Κλαμπ Αλ Άχλι, στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ», ανέφερε.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι είδαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να χτυπά το αυτοκίνητο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Άλλοι μάρτυρες είπαν εξάλλου ότι ισραηλινά άρματα βομβάρδισαν ανατολικά προάστια της Πόλης της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο για αυτό το πλήγμα.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα «για να εξοντώσει κάθε άμεση απειλή» εναντίον των στρατιωτών του.

Μια εύθραυστη εκεχειρία έχει τεθεί σε εφαρμογή μεταξύ του Ισραήλ και της οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα, αν και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβιάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς το βάρος στην παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος του πέους στην ενήλικη ζωή – Τι έδειξε μελέτη

6 λάθη στα φρύδια που σας γερνούν

Αλλαγή ώρας: Γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα – Γιατί ανοίγει ξανά η συζήτηση στην Ε.Ε. για κατάργηση του ...

Ηλεκτρικό ρεύμα: Στα ύψη η τιμή της χονδρικής – Έρχονται αυξήσεις στα τιμολόγια λιανικής

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Meta και TikTok παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ για παράνομο περιεχόμενο – Τα ευρήματα της Κομισιόν
περισσότερα
22:34 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: «Δεν θα χάνω τον χρόνο μου με τον Πούτιν» – Νέα σύνοδος κορυφής μόνο αν υπάρχει συμφωνία για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «δεν θα χάνει τον χρόνο του» προγραμματ...
19:09 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Ρούμπιο: Οι προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών των ομήρων θα συνεχιστούν – Το μήνυμα από το Ισραήλ

Τη διαβεβαίωση ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επιστροφή των σορών των ομήρων, έδωσε ο...
18:27 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Viral βίντεο: Ο πιγκουίνος τρελάθηκε – «Ξεφάντωσε» σε πάρτι με σαπουνόφουσκες

Ο ζωολογικός κήπος του Σεντ Λούις στο Μισούρι δημοσίευσε ένα γλυκό βίντεο με τους πιγκουίνους ...
18:12 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη της Κάθριν Κόνολι στις προεδρικές εκλογές

Η ανεξάρτητη αριστερή υποψήφια Κάθριν Κόνολι κέρδισε τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν χθ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς