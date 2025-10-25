Άννα Κουτσαφτίκη: «Όταν έλειπα πάρα πολύ μπορεί το παιδί να το έβλεπα μία ώρα μέσα στην ημέρα, ήταν μεγάλη η έλλειψη»

Στην εκπομπή «Τζενeρέισον ΣΚ» ήταν καλεσμένη το Σάββατο (25/10) η Άννα Κουτσαφτίκη. Η επιτυχημένη ηθοποιός στη συνέντευξή της αναφέρθηκε και στην κόρη της, η οποία είναι 13 ετών, καθώς και στην σχέση που έχουν χτίσει. Ακόμα, η καλλιτέχνις εξήγησε πως σε κάποια πράγματα είναι πιο αυστηρή μαζί της, ενώ μίλησε και για τις περιόδους που δούλευε και στο θέατρο και στην τηλεόραση, με αποτέλεσμα να βλέπει λιγότερο το παιδί της.

Μιλώντας για την κόρη της, η Άννα Κουτσαφτίκη είπε: «Η σχέση μας περνάει από πάρα πολλά κύματα. Εγώ χαίρομαι πολύ που έχω την κόρη μου δίπλα μου. Έχει αρχίσει λίγο και μου λέει κάποια πράγματα, παρόλο που είναι κλειστός χαρακτήρας, κάνουμε βόλτες μαζί, είμαστε σε αυτή την φάση. Συζητάμε για πιο φιλοσοφικά θέματα, υπαρξιακά!».

«Σε κάποια πράγματα είμαι αυστηρή μαζί της, εναλλάσσονται οι ρόλοι με τον άνδρα μου. Παλιά, όταν έλειπα πάρα πολύ γιατί είχα θέατρο και γύρισμα που μπορεί το παιδί να το έβλεπα μία ώρα μέσα στην ημέρα και αν, ήταν μεγάλη η έλλειψη, η απουσία.

Αυτή η απουσία μετράει και μέσα σου οπότε πάει από μόνο του να του κάνεις λίγο περισσότερο τα χατίρια του παιδιού. Από ενοχές και από την ανάγκη κάπως αυτό το κενό να το καλύψεις. Όταν είμαι σπίτι, είμαι πιο σταθερά αυστηρή. Έχω αποφασίσει ότι τα παιδιά θέλουν όρια σταθερά και με ηρεμία!», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η ηθοποιός.