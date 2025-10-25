Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από τον σύντροφό της – Ο 50χρονος αρνείται τα πάντα

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη ότι εκδορές φέρει και το 4χρονο παιδάκι της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της μέσα στο σπίτι τους στο Κορωπί, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο είτε να το χτύπησε κάποιος είτε να προσπάθησε στον πανικό του να σώσει τη μητέρα του.

Η 40χρονη μητέρα, που δέχθηκε άγρια επίθεση με μπουνιές και κλωτσιές, αποσωληνώθηκε, ωστόσο, η κατάστασή της παραμένει σοβαρή.

Το μόλις 4 ετών αγοράκι της οικογένειας, μάρτυρας της φρίκης, νοσηλεύεται στο Παίδων. Παραμένει σε κατάσταση σοκ και φέρει εκδορές, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να μπήκε στη μέση για να προστατέψει τη μητέρα του. Στην κούνια ήταν το 8 μηνών αδελφάκι του.

Τα λόγια που ψέλλισε στους αστυνομικούς, όταν βρήκαν το παιδί στην αυλή του σπιτιού συγκλονίζουν: «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά στο κεφάλι».

«Το αγοράκι είναι πολύ τρομαγμένο. Παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο. Φέρει εκδορές πίσω από το αυτί. Δεν έχει κάποια παραμέληση περιβαλλοντική. Ο παππούς, ο πατέρας της 40χρονης, παραμένει με τα παιδιά τις βραδινές ώρες. Το πρωί και το μεσημέρι έρχεται και η διευθύντρια του παιδικού σταθμού των παιδιών», αναφέρουν πηγές του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Mega, το παιδί κατέθεσε για τρεις ώρες και είπε πως χτύπησε όταν ο μπαμπάς του το έσπρωξε όταν εκείνος πήγε να προστατέψει τη μητέρα του.

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 50χρονο

Ο 50χρονος σύντροφος του θύματος και πατέρας των παιδιών συνεχίζει να αρνείται τα πάντα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της γυναίκας αλλά και για σωματική βλάβη σε βάρος του παιδιού.

Πίσω από την κλειστή πόρτα της μονοκατοικίας στο Κορωπί φαίνεται πως κρυβόταν η φρικτή αλήθεια. «Αυτός ο άνθρωπος ζήλευε πάρα πολύ ή είναι ένα πολύ ωραίο κορίτσι, είναι μία κούκλα, απλά εκείνος ένιωθε ανασφάλειες την έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνα να δει που είναι, που πάει με ποιον μιλάει. Δεν μπορούσε να βγει έξω, να πάει πουθενά», δήλωσε φίλη της 40χρονης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 40χρονη γυναίκα βίωνε καθημερινά το φόβο, εξαιτίας της κακοποιητικής συμπεριφοράς από τον 50χρονο σύντροφό της. Καθότι στην περιοχή δεν έμενε κάποιος φίλος ή συγγενής, πολλοί από τους γείτονες κάνουν λόγο για μία γυναίκα που επεδίωκε φιλικές σχέσεις με τους γείτονες, ψάχνοντας πιθανόν ένα άτομο εμπιστοσύνης.

«Ιδιόρρυθμος, κάποια στοιχεία περίεργης συμπεριφοράς ειδικά ως προς τα παιδιά. Εκνευριζόταν πάρα πολύ με τα παιδιά, όταν αυτά έκαναν φασαρία και με την ίδια, όταν κάποια πράγματα δεν γίνονταν, όπως εκείνος ήθελε», αναφέρει άνθρωπος από το συγγενικό περιβάλλον της 40χρονης.

Ο 50χρονος θα απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη.

Το «θέατρο» του 50χρονου συντρόφου της στους αστυνομικούς

Το απόγευμα της Παρασκευής (24/10), ο 50χρονος, σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς, επέστρεψε από επαγγελματικό ταξίδι στο σπίτι τους. Εκεί, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, αντίκρισε την 40χρονη αιμόφυρτη στο έδαφος. Αντί να καλέσει το ΕΚΑΒ για να σώσει τη σύντροφο του καλεί το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Τότε ήταν και η στιγμή που ξεκίνησε να παίζει «θέατρο» στους αστυνομικούς. «Έλειπα σε ταξίδι. Όταν γύρισα, από το αεροδρόμιο, τηλεφωνούσα στη γυναίκα μου, αλλά δεν μου απαντούσε. Πήγα στο σπίτι και αναγκάστηκα να πηδήξω τη μάντρα, γιατί η πόρτα δεν άνοιγε. Μπήκα μέσα και την βρήκα στο πάτωμα. Ήταν χτυπημένη και αιμορραγούσε. Έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Την σήκωσα και την έβαλα στον καναπέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Mega.

Είχε γίνει καταγγελία από την σπιτονοικοκυρά του ζευγαριού

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 50χρονος είχε κατηγορηθεί ξανά για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του το 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, πριν από 2 χρόνια, έγινε καταγγελία από την σπιτονοικοκυρά του ζευγαριού, ωστόσο, η 40χρνη δεν ήθελε να απαγγελθούν κατηγορίες στον σύντροφό της και δεν ασκήθηκε κάποια ποινική δίωξη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος της 40χρονης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά οι γείτονες δεν γνώριζαν τίποτα.

Την είχε κλειδώσει έξω απο το σπίτι

Σύμφωνα με μαρτυρίες, 3 ημέρες πριν το συμβάν, ο 50χρονος είχε κλειδώσει την 40χρονη έξω από το σπίτι μαζί με το ένα παιδί. Γειτόνισσα, μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε: «Την είδα που είχε κλειδωθεί απέξω και με κοίταζε. Ντρεπόταν να μου μιλήσει. Η κοπέλα φαινόταν στεναχωρημένη, αλλά όχι γδαρμένη».

Σημειώνεται ότι η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του ιδιωτικού παιδικού σταθμού που έσπευσε στο σπίτι για να πάρει τα παιδιά, περιέγραψε με συγκλονιστικά λόγια όσα αντίκρισε. «Μπήκα στο σπίτι, όλα ήταν καθαρά, δεν φαινόταν ότι είχε γίνει φασαρία, εκτός από τα αίματα που υπήρχαν. Μου είπε ο μεγάλος: “Look, look, everything is red” (Κοίτα, κοίτα, όλα είναι κόκκινα), γιατί μιλάμε αγγλικά με το παιδί…», είπε η ίδια στον τηλεοπτικό σταθμό του Star.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διευθύντρια ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στο σημείο μετά το περιστατικό. Όπως ανέφερε, ο 4χρονος γιος του ζευγαριού είδε τον πατέρα του να χτυπά τη μητέρα του με απανωτές μπουνιές στο πρόσωπο και το κεφάλι. «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά», φέρεται να είπε το παιδί στους αστυνομικούς, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του 50χρονου δράστη.