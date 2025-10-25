Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: Το «θέατρο» του 50χρονου συντρόφου της στους αστυνομικούς – «Μπήκα στο σπίτι και την βρήκα στο πάτωμα»

Φρίκη και οργή έχει προκαλέσει ο άγριος ξυλοδαρμός της 40χρονης από τον σύντροφό της, μέσα στο σπίτι τους στο Κορωπί και μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους. Η γυναίκα, έχει δεχθεί βάναυσα χτυπήματα σε όλο της το σώμα, και δίνει μάχη για την ζωή της, αφού νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε ΜΕΘ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Το απόγευμα της Παρασκευής (24/10), ο 50χρονος, σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς, επέστρεψε από επαγγελματικό ταξίδι στο σπίτι τους. Εκεί, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, αντίκρισε την 40χρονη αιμόφυρτη στο έδαφος. Αντί να καλέσει το ΕΚΑΒ για να σώσει τη σύντροφο του καλεί το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Τότε ήταν και η στιγμή που ξεκίνησε να παίζει «θέατρο» στους αστυνομικούς. «Έλειπα σε ταξίδι. Όταν γύρισα, από το αεροδρόμιο, τηλεφωνούσα στη γυναίκα μου, αλλά δεν μου απαντούσε. Πήγα στο σπίτι και αναγκάστηκα να πηδήξω τη μάντρα, γιατί η πόρτα δεν άνοιγε. Μπήκα μέσα και την βρήκα στο πάτωμα. Ήταν χτυπημένη και αιμορραγούσε. Έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Την σήκωσα και την έβαλα στον καναπέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Mega.

Οι αστυνομικοί έφτασαν και είδαν αίματα παντού, και η γυναίκα ήταν στο πάτωμα χωρίς τις αισθήσεις της. Το 8 μηνών βρέφος στην κούνια, και το 4χρονο αγοράκι έντρομο, σε κατάσταση σοκ, στην αυλή. Ψελλίζει την αλήθεια: «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά το κεφάλι».

Αμέσως ο 50χρονος συλλαμβάνεται. Στο κινητό του έχει αποτυπώσει τη φρίκη. Στο σπίτι έχει ήδη φθάσει η διευθύντρια του παιδικού σταθμού, που διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη μητέρα και σοκάρεται από την εικόνα.

Η διευθύντρια του παιδικού σταθμού στον οποίο φοιτά ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, συνόδευσε τα δυο αγόρια στο νοσοκομείο Παίδων και παρέμεινε μαζί τους όλο το βράδυ. Έχοντας αποτυπώσει τις φρικτές εικόνες που αντίκρυσε ο τετράχρονος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Η 40χρονη μητέρα έχει διασωληνωθεί στον Ερυθρό Σταυρό με τη ζωή της να κρέμεται από μια κλωστή. Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα κρανίου και ζυγωματικών, θλάση στον εγκέφαλο. Η γυναίκα είχε εκμυστηρευτεί σε φίλες της το μαρτύριο που περνούσε.

Είχε γίνει καταγγελία από την σπιτονοικοκυρά του ζευγαριού

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 50χρονος είχε κατηγορηθεί ξανά για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του το 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, πριν από 2 χρόνια, έγινε καταγγελία από την σπιτονοικοκυρά του ζευγαριού, ωστόσο, η 40χρνη δεν ήθελε να απαγγελθούν κατηγορίες στον σύντροφό της και δεν ασκήθηκε κάποια ποινική δίωξη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος της 40χρονης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά οι γείτονες δεν γνώριζαν τίποτα.

«Την έβριζε, την χτυπούσε και την απειλούσε»

Φίλη της 40χρονης, μιλώντας στο ίδιο μέσο ενημέρωσης είπε πως: «Αν βλέπατε πώς την είχε κάνει τότε, θα καταλαβαίνατε για τι άντρα μιλάμε. Αυτό το κορίτσι βέβαια τον κάλυπτε. Αυτός ήξερε ότι δεν θα το πει στους δικούς της και για αυτό επαναλαμβάνονταν συνεχώς οι ίδιες πράξεις. Στο «Λαϊκό» είχα δει γρατζουνιές που είχα πάει και την είχα δει. Μου έλεγε ότι την γρατζούνισε κάλαθος το μωρό. Ήταν ένας αγροίκος. Φερόταν πάντα έτσι στην οικογένειά του. Την έβριζε, την χτυπούσε και την απειλούσε ότι θα της πάρει τα παιδιά».

Την είχε κλειδώσει έξω απο το σπίτι

Σύμφωνα με μαρτυρίες, 3 ημέρες πριν το συμβάν, ο 50χρονος είχε κλειδώσει την 40χρονη έξω από το σπίτι μαζί με το ένα παιδί. Γειτόνισσα, μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε: «Την είδα που είχε κλειδωθεί απέξω και με κοίταζε. Ντρεπόταν να μου μιλήσει. Η κοπέλα φαινόταν στεναχωρημένη, αλλά όχι γδαρμένη».

Σημειώνεται ότι η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του ιδιωτικού παιδικού σταθμού που έσπευσε στο σπίτι για να πάρει τα παιδιά, περιέγραψε με συγκλονιστικά λόγια όσα αντίκρισε. «Μπήκα στο σπίτι, όλα ήταν καθαρά, δεν φαινόταν ότι είχε γίνει φασαρία, εκτός από τα αίματα που υπήρχαν. Μου είπε ο μεγάλος: “Look, look, everything is red” (Κοίτα, κοίτα, όλα είναι κόκκινα), γιατί μιλάμε αγγλικά με το παιδί…», είπε η ίδια στον τηλεοπτικό σταθμό του Star.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διευθύντρια ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στο σημείο μετά το περιστατικό. Όπως ανέφερε, ο 4χρονος γιος του ζευγαριού είδε τον πατέρα του να χτυπά τη μητέρα του με απανωτές μπουνιές στο πρόσωπο και το κεφάλι. «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά», φέρεται να είπε το παιδί στους αστυνομικούς, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του 50χρονου δράστη.