«Λύγισε» στον επικήδειό του ο γιος του Διονύση Σαββόπουλου – «Ο θάνατος με την ζωή είναι μαζί, ο θάνατος δεν είναι το τέλος»

Συγκίνησε στο τελευταίο «αντίο» ο Κορνήλιος, γιος του Διονύση Σαββόπουλου, με τον επικήδειο που εκφώνησε στην κηδεία του.

Όπως είπε, ο πατέρας του ήταν ένας άνθρωπος με δύο διαφορετικές ζωές, αφού η αγάπη του για την μουσική τον έκανε να απομονώνεται συχνά.

«Είχε δύο ζωές. Η μία ήταν πιο άυλη – πνευματική, η άλλη αέρινη και η άλλη πιο γήινη και πιο σταθερή και υλική. Ήταν από τη μία πλευρά η ρουτίνα, η καθημερινότητα, να πληρώσουμε τους λογαριασμούς. Εμένα προσωπικά “ξηλώθηκε” να πληρώσει την εκπαίδευσή μου όταν σπούδαζα στην Αμερική, τότε που του ρίχνανε ντομάτες και από την άλλη ήταν η πνευματικότητα που είχε, πήγαινε στο Πήλιο να γράψει για 9 μήνες, τον χάναμε. Τελικά κατάλαβα ότι το μήνυμα που προσπαθούσε να μας περάσει με τη ζωή του και τα τραγούδια του ήταν πως είμαστε αυτό που είμαστε με το σώμα μας, το αυτοκίνητό μας, με τις κουβέρτες μας, τα ρούχα μας και ταυτόχρονα είμαστε κάτι έξω από αυτό το υλικό», ανέφερε ο γιος του Διονύση Σαββόπουλου.

«Αλλά αυτά, η πνευματική και υλική μεριά τρέχουν μαζί. Εμείς έχουμε την τάση να τα ξεχνάμε. Ο θάνατος με την ζωή είναι μαζί, ο θάνατος δεν είναι το τέλος, είναι μια πνευματικότητα που μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Είτε την ξεχνάμε είτε την ζούμε, είμαστε όλο αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε όλοι, δεν το παίρνω σαν δεδομένο» πρόσθεσε, με την εμφανή συγκίνηση στην φωνή του.