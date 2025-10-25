«Λύγισε» στον επικήδειό του ο γιος του Διονύση Σαββόπουλου – «Ο θάνατος με την ζωή είναι μαζί, ο θάνατος δεν είναι το τέλος»

Enikos Newsroom

κοινωνία

«Λύγισε» στον επικήδειό του ο γιος του Διονύση Σαββόπουλου – «Ο θάνατος με την ζωή είναι μαζί, ο θάνατος δεν είναι το τέλος»

Συγκίνησε στο τελευταίο «αντίο» ο Κορνήλιος, γιος του Διονύση Σαββόπουλου, με τον επικήδειο που εκφώνησε στην κηδεία του.

Όπως είπε, ο πατέρας του ήταν ένας άνθρωπος με δύο διαφορετικές ζωές, αφού η αγάπη του για την μουσική τον έκανε να απομονώνεται συχνά.

«Είχε δύο ζωές. Η μία ήταν πιο άυλη – πνευματική, η άλλη αέρινη και η άλλη πιο γήινη και πιο σταθερή και υλική. Ήταν από τη μία πλευρά η ρουτίνα, η καθημερινότητα, να πληρώσουμε τους λογαριασμούς. Εμένα προσωπικά “ξηλώθηκε” να πληρώσει την εκπαίδευσή μου όταν σπούδαζα στην Αμερική, τότε που του ρίχνανε ντομάτες και από την άλλη ήταν η πνευματικότητα που είχε, πήγαινε στο Πήλιο να γράψει για 9 μήνες, τον χάναμε. Τελικά κατάλαβα ότι το μήνυμα που προσπαθούσε να μας περάσει με τη ζωή του και τα τραγούδια του ήταν πως είμαστε αυτό που είμαστε με το σώμα μας, το αυτοκίνητό μας, με τις κουβέρτες μας, τα ρούχα μας και ταυτόχρονα είμαστε κάτι έξω από αυτό το υλικό», ανέφερε ο γιος του Διονύση Σαββόπουλου.

«Αλλά αυτά, η πνευματική και υλική μεριά τρέχουν μαζί. Εμείς έχουμε την τάση να τα ξεχνάμε. Ο θάνατος με την ζωή είναι μαζί, ο θάνατος δεν είναι το τέλος, είναι μια πνευματικότητα που μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Είτε την ξεχνάμε είτε την ζούμε, είμαστε όλο αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε όλοι, δεν το παίρνω σαν δεδομένο» πρόσθεσε, με την εμφανή συγκίνηση στην φωνή του.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 6 νόστιμα σνακ που κάνουν αποτοξίνωση, σύμφωνα με γαστρεντερολόγο

Έχουν οι γονείς σας χοληστερίνη; Ειδικοί του Cleveland απαντούν αν είναι κληρονομική και τι να κάνετε

Ίος: Αυτά είναι τα διαφορετικά «πρόσωπα» νησιού, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή τους και ποια μεγάλη αλλαγή εξετάζεται

Ανακαλύφθηκε «Super Earth» σε απόσταση μικρότερη των 20 ετών φωτός – «Aποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο στόχο για την αναζήτησ...

Copilot Fall Release: Η ανθρώπινη προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη
περισσότερα
16:14 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Διονύσης Σαββόπουλος: Η στιγμή που η πομπή αναχωρεί υπό τους ήχους της «Συννεφούλας» για το Α’ Νεκροταφείο – ΒΙΝΤΕΟ

Τραγουδώντας δυνατά τους στίχους της «Συννεφούλας» που έπαιζε η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού ...
15:34 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Γαλάνη για Σαββόπουλο: Ήξερες ακριβώς τι θα παίξεις για τα παιδιά που θα έρθουν και θα κατανοούν όλο και καλύτερα την κάθε πολύτιμη λέξη σου

«Έχουν γράψει κι έχουν πει για σένα αυτές τις μέρες πανέμορφα πράγματα. Λόγια ψυχής. Τελικά κα...
15:26 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος καταζητούμενος για προπαγάνδα υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης  

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Αμπελοκήπων 35χρονος σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ...
15:10 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Συγκλόνισε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης με τον επικήδειο λόγο του για τον Σαββόπουλο – «Χωρίς εσένα άλλο θα ήταν το τραγούδι μας, άλλοι θα ήμασταν κι εμείς»

Για τον «παιδικό του ήρωα» τον Διονύση Σαββόπουλο μίλησε στον επικήδειο λόγο του ο συνθέτης κα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς