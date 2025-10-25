Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος καταζητούμενος για προπαγάνδα υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης  

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Αμπελοκήπων 35χρονος σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από άλλη χώρα για διεξαγωγή προπαγάνδας υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης και άλλα αδικήματα.

Ο 35χρονος αλλοδαπός, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης με εντολή προσωρινής σύλληψης από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, έπειτα από αίτημα αλλοδαπής Εισαγγελίας Πρωτοδικών και δυνάμει εντάλματος σύλληψης για τα αδικήματα της ληστείας, εξύβρισης, αντίστασης, και διεξαγωγής προπαγάνδας υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης.

