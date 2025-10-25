Τηλεθέαση (24/10): Ποια προγράμματα κατέκτησαν την κορυφή στην prime time;

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη την Παρασκευή (24/10)

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Να μ’ αγαπάς 20,4%
  • ALPHA – Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 17,8%
  • MEGA – Η Γη της Ελιάς 16,9%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,9%
  • ANT1 – The Road Show 14,6%
  • STAR – GNTM 10,7%
  • MEGA – Έχω παιδιά (Ε) 8,3%
  • ΣΚΑΪ – The Floor 8,2%
  • ANT1 – Σέρρες (Ε) 6,1%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Καρδιές στην Ατλαντίδα 4,1%

LATE NIGHT

  • MEGA – Φως στο τούνελ 19,1%
  • STAR – Ξένη ταινία: Μπάτσοι της συμφοράς 8,2%
  • ANT1 – The 2night Show (E) 6,2%
  • ALPHA – Ξένη ταινία: Επικίνδυνη αποστολή 3 6%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Βαθιά άγρια θάλασσα 3,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 14,1%
  • ALPHA – Να μ’ αγαπάς 13,9%
  • STAR – GNTM 13,9%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,9%
  • MEGA – Η Γη της Ελιάς 10,2%
  • ANT1 – The Road Show 10,1%
  • MEGA – Έχω παιδιά (Ε) 8%
  • ΣΚΑΪ – The Floor 7,5%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Καρδιές στην Ατλαντίδα 3,9%
  • ANT1 – Σέρρες (Ε) 3,8%

LATE NIGHT

  • MEGA – Φως στο τούνελ 18%
  • STAR – Ξένη ταινία: Μπάτσοι της συμφοράς 8,6%
  • ANT1 – The 2night Show (E) 6,4%
  • ALPHA – Ξένη ταινία: Επικίνδυνη αποστολή 3 4,7%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Βαθιά άγρια θάλασσα 2,4%

 

