Τηλεθέαση (24/10): Ποια προγράμματα κατέκτησαν την κορυφή στην prime time;

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη την Παρασκευή (24/10)
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Να μ’ αγαπάς 20,4%
- ALPHA – Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 17,8%
- MEGA – Η Γη της Ελιάς 16,9%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,9%
- ANT1 – The Road Show 14,6%
- STAR – GNTM 10,7%
- MEGA – Έχω παιδιά (Ε) 8,3%
- ΣΚΑΪ – The Floor 8,2%
- ANT1 – Σέρρες (Ε) 6,1%
- OPEN – Ξένη ταινία: Καρδιές στην Ατλαντίδα 4,1%
LATE NIGHT
- MEGA – Φως στο τούνελ 19,1%
- STAR – Ξένη ταινία: Μπάτσοι της συμφοράς 8,2%
- ANT1 – The 2night Show (E) 6,2%
- ALPHA – Ξένη ταινία: Επικίνδυνη αποστολή 3 6%
- OPEN – Ξένη ταινία: Βαθιά άγρια θάλασσα 3,2%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 14,1%
- ALPHA – Να μ’ αγαπάς 13,9%
- STAR – GNTM 13,9%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,9%
- MEGA – Η Γη της Ελιάς 10,2%
- ANT1 – The Road Show 10,1%
- MEGA – Έχω παιδιά (Ε) 8%
- ΣΚΑΪ – The Floor 7,5%
- OPEN – Ξένη ταινία: Καρδιές στην Ατλαντίδα 3,9%
- ANT1 – Σέρρες (Ε) 3,8%
LATE NIGHT
- MEGA – Φως στο τούνελ 18%
- STAR – Ξένη ταινία: Μπάτσοι της συμφοράς 8,6%
- ANT1 – The 2night Show (E) 6,4%
- ALPHA – Ξένη ταινία: Επικίνδυνη αποστολή 3 4,7%
- OPEN – Ξένη ταινία: Βαθιά άγρια θάλασσα 2,4%