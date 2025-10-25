Καλλιθέα: «Έλεγαν στον 50χρονο “πέσε κάτω” και αυτός φώναζε “θα σας σκοτώσω”» – Βίντεο που τον σημαδεύει ο αστυνομικός με όπλο

Νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας, στο οποίο καταγράφεται ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης να σημαδεύει με το όπλο του τον 50χρονο, ο οποίος προκάλεσε φθορές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα στην Καλλιθέα, ενώ τραυμάτισε και αστυνομικό.

Ο 50χρονος στα καλά καθούμενα τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/10) προκάλεσε φθορές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Ένας αστυνομικός, προσπάθησε να τον σταματήσει και τότε ο άνδρας τον μαχαίρωσε. Συνάδελφός του αστυνομικού ακινητοποίησε τον δράστη πυροβολώντας τον στο πόδι.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το Star, καταγράφεται ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης να σημαδεύει με το όπλο του έναν 50χρονο και τον καλεί να σταματήσει. Κάποια στιγμή, τον πυροβολεί δύο φορές και αμέσως πέφτει δίπλα στη ρόδα ενός αυτοκινήτου προκειμένου να καλυφθεί.

Δευτερόλεπτα νωρίτερα, ο 50χρονος είχε μαχαιρώσει τον συνάδελφό του στο αριστερό χέρι, όταν προσπάθησε να τον πλησιάσει. Ένας κάτοικος της οδού Σπάρτης στην Καλλιθέα περιγράφει στην κάμερα του STAR τι συνέβη γύρω στις τρεις και μισή τα ξημερώματα.

Περίοικοι είχαν δει τον 50χρονο να προκαλεί φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και κάλεσαν την αστυνομία. «Γρατζουνούσε τα αυτοκίνητα, μετά ήρθε κάποιος αστυνομικός», λέει κάτοικος της περιοχής.

«Του λέγανε «πέσε κάτω, πέσε κάτω» να τον ακινητοποιήσουν, και αυτός έλεγε «θα σας σκοτώσω».

«Σε μια στιγμή έφυγε πίσω από το αμάξι και ορμάει προς αυτούς· του ρίχνει στα πόδια ο αστυνομικός, αλλά αυτός δεν έπεσε».

Παρά τον πυροβολισμό που έχει δεχτεί στο πόδι ο 50χρονος, όπως φαίνεται και από τις κάμερες καταστημάτων που κατέγραψαν το αιματηρό επεισόδιο, δεν πτοείται. Περπατά σχεδόν κανονικά, ενώ είναι εμφανές και το τραύμα του στο δεξί του πόδι.

Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να μεταφερθεί στο Λαϊκό Νοσοκομείο, ενώ ο αστυνομικός στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε εισαγγελική εντολή για εγκλεισμό του σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Όπως διαπιστώθηκε και στο παρελθόν είχε εγκλειστεί, αλλά αφέθηκε ελεύθερος.